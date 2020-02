Pressemitteilung BoxID: 787730 (Klinikum Darmstadt GmbH)

Klinikum Darmstadt erneut Digital-Champion

628 aus 5000 Unternehmen von Focus Money ausgezeichnet

Das Klinikum Darmstadt ist erneut mit dem Siegel „Digital Champion – Unternehmen mit Zukunft“ von Focus Money, Heft 9/2020 ausgezeichnet worden.



Das Siegel haben insgesamt 628 Unternehmen in Deutschland erhalten, „die die Herausforderung der Digitalisierung aktiv annehmen und mit eigenen Antworten und Lösungen reagieren“. Weiter heißt es von den begleitenden Firmen IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung und dem HWWI Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut, die die Studie im Auftrag von Focus Money durchgeführt und erhoben haben, die 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen seien in den Dimensionen Digitalisierung, Technologie und Innovation bewertet worden.



Das Siegel „Digital Champion“ fuße auf Basis zweier Erhebungen: Zum einen in einem umfassenden Fragebogen, der 28 Einzelaspekte der Digitalisierung im Betrieb abdeckte, zum anderen aus der Auswertung eines Social Listenings aus 438 Millionen Online-Quellen, das sämtliche Texte, die im Jahr 2019 im Internet zu den untersuchten Unternehmen erschienen seien, in einer Datenbank gebündelt und nach Aussagen zu Digitalisierungsprojekten und -fortschritten bewertet habe.



Die Geschäftsführung bewertet diese Auszeichnung als Bestätigung der eigenen digitalen Strategie. „Wir nutzen dies als Ansporn, die Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung weiter voranzutreiben – zum Besten der Mitarbeitenden und der Patientinnen und Patienten“, sagt Geschäftsführer Clemens Maurer. „Unser Ziel ist es, unser Klinikum der Zukunft mit zeitgerechter und flächendeckender Infrastruktur, modernster technischer Ausstattung und einer lückenloser Digitalisierung für unsere Kernaufgabe Patientenversorgung anzubieten“, ergänzt CIO Gerhard Ertl, Abteilungsleitung Informations-, Medizin-, Telekommunikationstechnik.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (