Pressemitteilung BoxID: 791487 (Klinikum Darmstadt GmbH)

Klinikum Darmstadt: Wir sind für euch DA

„Wir sind für Euch DA. Bleibt Ihr bitte für uns zu Hause“ – diesem Appell, der durch die Sozialen Medien immer weitere Kreise zieht, haben sich auch die Pflegefachpersonen des Klinikums Darmstadt angeschlossen und heute diese Botschaft ausgesendet. Alle Menschen sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben und ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum einzuschränken – alle, bis auf diejenigen, die zum Beispiel in den Krankenhäusern dringend gebraucht werden. Daher ist ein generelles Besuchsverbot so wichtig, um die Ausbreitung einzudämmen und um Zeit zu gewinnen. Auch das Klinikum Darmstadt bereitet sich unter Hochdruck auf eine Vielzahl von schwer kranken Corona-Patienten vor. Daher gilt es heute mehr denn je, sich bei Bagatellerkrankungen immer zuerst an den Hausarzt oder an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst zu wenden und sich nicht einfach in die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhauses zu begeben. Die Krankenhäuser brauchen alle Kapazitäten für schwerkranke Patienten.



Die Krankenhausleitung des Klinikums Darmstadt versichert: auch wenn planbare, nicht notwendige Operationen und Behandlungen derzeit abgesagt werden, um in den Krankenhäusern Kapazitäten zu schaffen, ist das Klinikum Darmstadt für Notfälle und auch für seine chronisch kranken Patienten und Menschen mit schweren Erkrankungen wie Krebserkrankungen verlässlich da.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (