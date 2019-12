Infoabend für werdende Eltern am 7. Januar 2020

Sie erwarten Nachwuchs? Der Infoabend der Geburtsklinik am Klinikum Darmstadt lädt alle werdenden Eltern ein, die Angebote und das Spektrum des Mutter-Kind-Zentrums kennenzulernen.Am Dienstag, den 7. Januar 2020 informieren Ärztinnen und Ärzte, Kinderärzte und Kinderärztinnen, Hebammen und Pflegekräfte über Schwangerschaft, Vorsorgemaßnahmen, Geburt und über die erste Zeit danach und stehen für alle Fragen bereit. Im Anschluss ist eine Besichtigung des Kreißsaals und der Wochenstation möglich – auch des neuen hebammengeleiteten Kreißsaal-Bereichs. Außerdem wird das Kursangebot vorgestellt, das Eltern und Neugeborene begleitet.Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderes Erlebnis. Der Infoabend erläutert das Spektrum der Frauenklinik und des Südhessischen Perinatalzentrums Level I: nur die Geburtsklinik am Klinikum bietet die Bandbreite von einer möglichst sanften natürlichen und hebammengeleiteten Geburt bis hin zum 24/7 bereitgestellten Angebot der maximalen Sicherheit eines Perinatalzentrums Level I mit einer angeschlossenen Frühgeborenen-Intensivstation.Die Veranstaltung des Mutter-Kind-Zentrums beginnt um 18 Uhr im Konferenzraum im Gebäude 85 des Klinikums Darmstadt (Logistikzentrum, nähe Parkhaus Bleichstraße), Postadresse Grafenstraße 9, in Darmstadt. Der Eintritt ist frei.Das Gesamtprogramm des Mutter-Kind-Zentrums finden Interessierte im Internet unter https://klinikum-darmstadt.de/veranstaltungen/