Infoabend für werdende Eltern am 17. März 2020

Der Infoabend der Geburtsklinik am Klinikum Darmstadt lädt alle werdenden Eltern ein, die Angebote und das Spektrum des Mutter-Kind-Zentrums kennenzulernen.Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderes Erlebnis. Der Infoabend erläutert das Spektrum der Frauenklinik und des Südhessischen Perinatalzentrums Level I: nur die Geburtsklinik am Klinikum bietet die Bandbreite von einer möglichst sanften, natürlichen Geburt bis hin zum 24/7 bereitgestellten Angebot der maximalen Sicherheit eines Perinatalzentrums mit einer angeschlossenen Frühgeborenen-Intensivstation.Ärztinnen und Ärzte, Kinderärzte und Kinderärztinnen, Hebammen und Pflegekräfte informieren über Schwangerschaft, Vorsorgemaßnahmen, Geburt und über die erste Zeit danach und stehen für alle Fragen bereit.Die Veranstaltung des Mutter-Kind-Zentrums beginnt um 18 Uhr im Konferenzraum im Gebäude 85 des Klinikums Darmstadt (Logistikzentrum, nähe Parkhaus Bleichstraße), Postadresse Grafenstraße 9, in Darmstadt. Der Eintritt ist frei. Das Gesamtprogramm des Mutter-Kind-Zentrums finden Interessierte im Internet unter https://klinikum-darmstadt.de/veranstaltungen/