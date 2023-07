Gesundheitstage am Klinikum Darmstadt

Mitarbeitende können Vorträge, Kurse und Check-ups besuchen - 24/7 Beratungs-Hotline des Familienservice wird vorgestellt

„GutbeSUCHT – verantwortungsvoller Umgang mit Körper & Psyche“ heißt das Motto der diesjährigen Gesundheitstage im Klinikum. Zwei Tage lang haben Mitarbeitende die Gelegenheit, an verschiedenen Vorträgen, Check-ups, Kursen und Aktionen teilzunehmen.



Ob das Messen der muskulären Beweglichkeit, eine bio-psychosoziale Stressanalyse oder eine Stoffwechselanalyse – die Termine für die Check-ups waren schnell ausgebucht und sorgten für manche wichtige Erkenntnis, die mit in den Alltag hineingenommen werden soll – so zumindest der Vorsatz. Hilfreiche Tipps für die Umsetzung gab es dann auch sogleich in den Kursen „Bewegte Pause“ oder „Progressive Muskelentspannung“, in denen gezeigt wurde, welche Übungen man zwischendurch machen kann, um Körper und Geist eine Erholung zu ermöglichen.



Auf dem Außengelände gab es einen Fahrradparcours auf dem verschiedene Fahrräder getestet werden konnten, aber es wurde auch das eigene dahingehend überprüft, ob die Sitzposition ergonomisch gut ist. Seit einiger Zeit bietet das Klinikum seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit des Bike-Leasings an - inzwischen wurden schon 140 Verträge abgeschlossen - auch dafür wurde an den Gesundheitstagen nochmal geworben.



Bei den Gesundheitstagen hielten die Expert*innen vom PME Vorträge zu dem Thema Sucht. Auch Dr. Christian Friedrich, Leitender Oberarzt an der Medizinischen Klinik II widmete sich in seinem Vortrag: „Kann die Leber wirklich an ihren Aufgaben wachsen? Und wie lange geht das gut?“ diesem Thema. Eine Rauschbrillenparcours zeigte den Mitarbeitenden einen nüchternen Blick auf einen berauschten Zustand. Dr. Sabina Sattarova, ebenfalls aus der Med II, widmete sich dem Thema Übergewicht.



Organisiert hatte die beiden Tage das Team des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ein Kooperationspartner war auch der PME Familienservice, dessen Beratungsangebot allen Mitarbeitenden 24/7 an jedem Tag im Jahr zur Verfügung steht. Neben einer Hotline, die Hilfe in akuten Krisensituationen bietet, gibt es Beratungen in Fragen der Kinderbetreuung, von pflegenden Angehörigen, Coaching für alle Lebenslagen sowie Führungskräfteberatung. „Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Mitarbeitenden mit den PME Familienservice eine zusätzliche Unterstützung in allen Lebenslagen anbieten zu können. Die Berater*innen stehen den Mitarbeitenden rund um die Uhr kostenfrei zur Verfügung und es findet sich für jede Thematik ein speziell ausgebildeter Experte. Auch das Seminarangebot ist sehr vielfältig“, sagt Grit Kraushaar, Personalleiterin am Klinikum Darmstadt. Darüber hinaus wurden die Gesundheitstage durch die Techniker Krankenkasse mit Kursen und einem Interaktiven Terminal unterstützt.



„Uns ist es wichtig, dass wir an den Gesundheitstagen die Mitarbeitenden des Klinikum Darmstadts in den Mittelpunkt stellen. Hier sensibilisieren wir für Themen der Gesundheitsförderung und schaffen einen Ort der Begegnung. An diesen heißen Sommertagen kamen die eisgekühlten alkoholfreien Cocktails sehr gut an und man konnte sich in entspannter Atmosphäre informieren und mit Kolleg*innen ins Gespräch kommen“, sagt Lotte Schwärzel, Arbeitspsychologin und BGM- Verantwortliche.