Der Tag der Epilepsie ist ein bundesweiter Aktionstag, der 1996 von der Deutschen Epielpsievereinigung e.V. unter Beteiligung der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie ins Leben gerufen wurde, um auf die Erkrankung Epilepsie aufmerksam zu machen. Er wird mit einer zentralen Veranstaltung, sowie mit zahlreichen Regionalveranstaltungen rund um den 5. Oktober begangen. Das Motto des diesjährigen Tages der Epilepsie lautet „Epilepsie trifft Lebensplan“.Die Deutsche Epilepsievereinigung weist in Ihrer Information zum Tag der Epilepsie darauf hin, dass in vielen Phasen des Lebens Planungen erfolgen. Erkrankungen wie beispielsweise die Epilepsie stellen dafür eine Herausforderung dar und fordern eine Neuorientierung heraus. Eine Epilepsie trifft, wie viele andere Erkrankungen auch, die Betroffenen oft unvorbereitet. Diese Erkrankung kann grundsätzlich jeden treffen und gehört zu den häufigen Erkrankungen, ist jedoch gesellschaftlich nach wie vor teilweise tabuisiert.Bei der Veranstaltung zum Tag der Epilepsie 2024 in Darmstadt am 09.11.2024 wird Christine Reining einen Vortrag zum Thema „Zusammen stark“ über Erfahrungen und Herausforderungen als Angehörige sprechen. Sibylle Burmeister wird zum Thema „Meine Epilepsie und ich“ einen Impuls halten. Danach folgt eine Entspannungsübung mit Yogatrainerin Luisa. Nach einer Pause wird es dann noch eine Fragerunde zu aktuellen und wichtigen Themen rund um die Epilepsie mit Dr. Maria Weis, Leitende Oberärztin der Klinik für Neurologie und Neurointensivmedizin der Klinikum Darmstadt GmbH, geben.Durch den Tag führt Michael Schäfer, Leiter der Selbsthilfegruppe in Darmstadt, zusammen mit Doris Schäfer und den Mitgliedern der Epilepsie Selbsthilfegruppe Darmstadt.Die Veranstaltung findet im Logistikzentrum (Geb. 85) des Klinikum Darmstadt statt und beginnt um 11:00 Uhr. Sie wird gegen 15:00 Uhr beendet sein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Informationen dazu finden Sie auch auf der Homepage der Epilepsie-Selbsthilfe-Darmstadt e.V unter www.epilepsie-shg-darmstadt.jimdo.com