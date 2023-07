Drei Geschäftsführer lenken das Klinikum Darmstadt ab 1. Juli: Clemens Maurer, Dr. Jörg Noetzel und Michele Tarquinio

Die Geschäftsführung des Klinikums Darmstadt stellt sich neu auf: Ab 1. Juli gibt es drei Geschäftsführer, so hat es der Aufsichtsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.



Neu als Geschäftsführer tritt Pflegedirektor Michele Tarquinio das Amt als pflegerischer Geschäftsführer an. Die Geschäftsführung der Klinikum Darmstadt GmbH obliegt dann dem kaufmännischen Geschäftsführer Clemens Maurer, der zugleich Sprecher ist, dem medizinischen Geschäftsführer Dr. Jörg Noetzel und dem pflegerischen Geschäftsführer Michele Tarquinio.



„Diese Konstellation ist insbesondere bei Maximalversorgern immer häufiger üblich. Der Aufsichtsrat ist daher der Idee der Geschäftsführung gerne gefolgt, denn mit dieser Entscheidung wird der wichtige Bereich der Pflege gestärkt und direkt in die klinische und strategische Entwicklung des Klinikums eingebunden. Dies festigt die Rolle unseres kommunalen Krankenhauses als einziger Maximalversorger der Region weiter und stellt das Unternehmen zukunftsfähig auf“, erläutert Aufsichtsratsvorsitzender Klinikdezernent und Stadtkämmerer André Schellenberg.



„Ich freue mich sehr, dass der Gesellschafter und der Aufsichtsrat den Plänen gefolgt sind. Mir war es sehr wichtig, das Haus für die kommenden Jahre und die Zeit der Transformation und der anstehenden notwendigen Krankenhausreform zu rüsten. Wir stellen uns damit breit auf und übernehmen Verantwortung für die Region. Und wir zeigen dies ganz deutlich auch nach außen“, sagt Clemens Maurer.



„Ich freue mich ebenso darüber, dass wir im Klinikum Darmstadt ein innovatives Führungsmodell einschließlich Pflegegeschäftsführung etablieren. Ich habe in meiner klinischen Tätigkeit und auch darüber hinaus die interdisziplinäre Zusammenarbeit als wesentlichen Erfolgsfaktor für das Funktieren einer Klinik erlebt. Von daher wird es auch innerhalb der Geschäftsführung einen regen und gewinnbringenden Austausch geben. Die übergeordneten strategischen Entscheidungen werden wir unter uns Dreien einstimmig treffen. Dabei ist jeder für seinen Bereich eigenverantwortlich“, so betont Dr. Jörg Noetzel. „Als medizinischer Geschäftsführer und neuer Geschäftsführer des MVZ ist mir die strategische Zusammenarbeit mit unseren Kliniken bei der Ausrichtung der Ambulantisierung sowie die Vernetzung mit den niedergelassenen Kolleg*innen ein wichtiges Anliegen. Dieses Thema wird ohne Frage an Bedeutung gewinnen.“



„Die Aufwertung und Akzeptanz der Pflege ist mir seit meinem ersten Tag im Klinikum Darmstadt ein wichtiges Anliegen. Dass dieses jetzt auch durch die Etablierung eines pflegerischen Geschäftsführers nach innen und außen nochmal sichtbar platziert wird, ist für die größte Berufsgruppe am Klinikum Darmstadt ein sehr wichtiges Zeichen“, erläutert Michele Tarquinio. „Pflege ist heute hochqualifiziert und arbeitet auf Augenhöhe mit der Medizin. Den aktuellen wie auch zukünftigen Herausforderungen können wir nur im Team wirksam begegnen und diesen Gedanken bilden wir nun auch im obersten Gremium des Unternehmens ab. Ich freue mich sehr auf diese Arbeit und die zusätzliche Verantwortung.“