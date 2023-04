Dr. Jörg Noetzel wird neuer Medizinischer Geschäftsführer am Klinikum Darmstadt

Der exakte Zeitpunkt seines Kommens steht noch nicht fest, aber seit heute ist bekannt, wer spätestens im Herbst 2023 als neuer Medizinischer Geschäftsführer ans Klinikum Darmstadt kommt: Dr. Jörg Noetzel. Er ist derzeit Medizinischer Vorstand der Mühlenkreiskliniken, einem kommunalen Klinikkonzern mit Hauptsitz in Minden, NRW.



„Ich freue mich sehr, dass es der Findungskommission des Aufsichtsrates zeitnah gelungen ist, nach dem Ausscheiden von Prof. Dr. Nawid Khaladj einen hoch kompetenten Nachfolger als medizinischen Geschäftsführer zu finden. Mit Dr. Jörg Noetzel konnten wir einen versierten und langjährig erfahrenen Klinikmanager gewinnen, der für einen großen kommunalen Klinikkonzern mit 5 Standorten und mehr als 5.200 Mitarbeitenden Verantwortung getragen und diesen maßgeblich fortentwickelt hat,“ zeigt sich Aufsichtsratsvorsitzender und Stadtkämmerer André Schellenberg sehr zufrieden.



„Auf die neue Aufgabe freue ich mich sehr und insbesondere darauf, die Menschen, die im Klinikum Darmstadt arbeiten, kennenzulernen. Das Klinikum Darmstadt hat einen exzellenten Ruf und ich habe großen Respekt davor, was hier von allen Beteiligten in den letzten Jahren geleistet wurde“, so Dr. Noetzel. „Das Klinikum Darmstadt gehört wie die Mühlenkreiskliniken als Maximalversorger zu den großen deutschen Krankenhäusern in kommunaler Trägerschaft. Von daher ist es mir eine Freude, in einem modernen digitalen Krankenhaus in einer attraktiven Region, in der ich auch meiner Familie näher sein kann, meinen Beitrag für die zukünftige Weiterentwicklung leisten zu dürfen.“ Als Mitglieder der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser sind die Mühlenkreiskliniken und das Klinikum Darmstadt bisher schon eng verbunden.



Geschäftsführer Clemens Maurer sagt: „Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, mit Dr. Nötzel einen erfahrenen Geschäftsführer und Mediziner nach Darmstadt zu holen. Mit ihm ist die Geschäftsführung wieder bestens besetzt und das Klinikum Darmstadt für die Zukunft gut aufgestellt. Es kommen auf uns spannende und herausfordernde Zeiten zu, die gilt es entschlossen und gemeinsam im Team der Geschäftsführung zu gestalten. Da passt Dr. Noetzel hervorragend ins Führungsteam des Klinikums. Jetzt gilt es, das Klinikum Darmstadt gut auf die anstehende Krankenhausreform und die Ambulantisierung auszurichten, damit wir als einziger Maximalversorger im Versorgungsgebiet 6 zuständig für 1,2 Millionen Menschen weiterhin unserer Verantwortung gerecht werden können. Dr. Noetzel kann hierbei aus den Reformansätzen in Nordrhein-Westfalen erste Erfahrungen mit einbringen.“



Zur Person Dr. Jörg Noetzel



Der 60-jährige gebürtige Braunschweiger ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach seinem Medizin-Studium an der Freien Universität Berlin sowie seiner Anerkennung als Facharzt für Chirurgie absolvierte er berufsbegleitend an der Fachhochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin einen Studiengang im Klinikmanagement. Seine ärztliche Promotion schloss er an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen an. Seine Laufbahn im Klinikmanagement begann er 2001 am Robert-Bosch-Krankenhaus als Leiter der Stabsstelle Medizincontrolling sowie Referent des Ärztlichen Direktors. Nach leitenden Funktionen an Kliniken in Heidelberg und Stuttgart ist er seit 2013 als Medizinischer Geschäftsführer tätig.



Dr. Jörg Noetzel war zuletzt im August 2021 zu den Mühlenkreiskliniken als Medizinischer Vorstand gewechselt und hat gleich zu Beginn seiner Tätigkeit einen wesentlichen Anteil daran getragen, dass den Mühlenkreiskliniken mit dem Konzept zur strategischen und baulichen Weiterentwicklung des Krankenhausverbundes durch das Land NRW ein hoher Förderbetrag in Aussicht gestellt wurde. Während seiner Amtszeit wurden zahlreiche Veränderungen im medizinischen und pflegerischen Bereich angestoßen und umgesetzt, wie beispielsweise die Reorganisation der Führungsstruktur der Häuser mit gleichzeitiger Einrichtung einer Konzern-Pflegedirektion und der Implementierung eines Prozess- und OP-Managements.



Dr. Jörg Noetzel hat den Verwaltungsrat der Mühlenkreiskliniken gebeten, seinen Vertrag aufzulösen; das genaue Datum des Ausscheidens wird derzeit zwischen den Trägern und dem ausscheidenden Geschäftsführer verhandelt.