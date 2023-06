Dr. Jörg Noetzel ist seit 1. Juni neuer Medizinischer Geschäftsführer am Klinikum Darmstadt

Jetzt ging doch alles schneller als zunächst gedacht. Dr. Jörg Noetzel ist seit dem 1. Juni neuer Medizinischer Geschäftsführer im Klinikum Darmstadt.



„Für das Klinikum Darmstadt ist das eine gute Nachricht: Mit Dr. Jörg Noetzel konnten wir einen versierten und langjährig erfahrenen Klinikmanager gewinnen, der jetzt in diesen wichtigen Zeiten der anstehenden Krankenhausstrukturreform unseren kommunalen Maximalversorger maßgeblich mit entwickeln und in eine Zukunft führen kann,“ zeigt sich Aufsichtsratsvorsitzender und Stadtkämmerer André Schellenberg sehr zufrieden.



„In den vergangenen Tagen konnte ich schon viele Menschen, die im Klinikum Darmstadt arbeiten, kennenlernen und schon einige sehr gute und interessante Gespräche führen. Ich erlebe das Haus und das Team als sehr offen, sehr herzlich und als sehr engagiert. Für diese positive Aufnahme möchte ich mich ganz herzlich bedanken und umso mehr freue ich mich auf meine Aufgabe hier in Darmstadt. Der Ruf des Klinikums Darmstadt ist exzellent. Auf die Krankenhäuser und insbesondere auch die Maximalversorger kommen jedoch viele neue Herausforderungen zu. Durch den Neubau und die Investitionen in Ausstattung, Medizintechnik und Digitalisierung ist unsere Ausgangslage im Vergleich zu anderen Häusern sicher sehr gut. Von daher bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam - gerade als Maximalversorger - auch diese Herausforderungen unter anderem durch eine gute medizinische Ausrichtung und gegebenenfalls auch den Ausbau von Kooperationen meistern werden“, sagt der Medizinische Geschäftsführer Dr. Jörg Noetzel.



Geschäftsführer Clemens Maurer betont: „Über die Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser waren wir beide bereits verbunden und haben uns kennen und schätzen gelernt. Daher Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, Dr. Jörg Noetzel nach Darmstadt zu holen. Es kommen auf uns spannende und herausfordernde Zeiten zu, die gilt es entschlossen und gemeinsam im Team der Geschäftsführung zu gestalten. Da passt Dr. Noetzel hervorragend ins Führungsteam des Klinikums.“



Die Geschäftsführer wollen gemeinsam die anstehende Krankenhausreform aktiv mitgestalten, das Klinikum Darmstadt auf die Reform und die Ambulantisierung ausrichten, damit das kommunale Klinikum Darmstadt als einziger Maximalversorger im Versorgungsgebiet 6 seiner Verantwortung für rund 1,2 Millionen Menschen weiterhin gerecht werden kann.



Zur Person Dr. Jörg Noetzel



Der 60-jährige gebürtige Braunschweiger ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach seinem Medizin-Studium an der Freien Universität Berlin sowie seiner Anerkennung als Facharzt für Chirurgie absolvierte er berufsbegleitend an der Fachhochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin einen Studiengang im Klinikmanagement. Seine ärztliche Promotion schloss er an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen an. Seine Laufbahn im Klinikmanagement begann er 2001 am Robert-Bosch-Krankenhaus als Leiter der Stabsstelle Medizincontrolling sowie Referent des Ärztlichen Direktors. Nach leitenden Funktionen an Kliniken in Heidelberg und Stuttgart ist er seit 2013 als Medizinischer Geschäftsführer tätig.



Dr. Jörg Noetzel war zuletzt im August 2021 zu den Mühlenkreiskliniken als Medizinischer Vorstand gewechselt und war dort für einen großen kommunalen Klinikkonzern mit 5 Standorten und mehr als 5.200 Mitarbeitenden verantwortlich. Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit hat er einen wesentlichen Anteil daran getragen, dass den Mühlenkreiskliniken mit dem Konzept zur strategischen und baulichen Weiterentwicklung des Krankenhausverbundes durch das Land NRW ein hoher Förderbetrag in Aussicht gestellt wurde. Während seiner Amtszeit wurden zahlreiche Veränderungen im medizinischen und pflegerischen Bereich angestoßen und umgesetzt, wie beispielsweise die Reorganisation der Führungsstruktur der Häuser mit gleichzeitiger Einrichtung einer Konzern-Pflegedirektion und der Implementierung eines Prozess- und OP-Managements.