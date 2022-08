Digitaler Krebspatient*innentag im Klinikum

Eine halbe Millionen Menschen in Deutschland erhalten jährlich die Diagnose Krebs. Eine Diagnose, die das Leben der Betroffenen und Angehörigen von heute auf morgen auf den Kopf stellt. Wie es weitergeht, wie wichtig der Austausch mit anderen ist, welche Ernährung jetzt wichtig ist und wie Achtsamkeit und Entspannungsübungen helfen können, das erfahren Betroffene und Angehörige beim digitalen Krebspatient*innentag am 13. September von 11 bis 19 Uhr.Der Tag wird vom Onkologischen Zentrum am Klinikum Darmstadt organisiert. Denn die Diagnostik und Behandlung von Krebserkrankungen aller Art ist ein besonderer Schwerpunkt am Klinikum. Im Onkologischen Zentrum arbeiten alle an der Krebsbehandlung beteiligten Fachdisziplinen zusammen, und besprechen jeden Behandlungsfall. Auch die Teilnahme an einer solchen interdisziplinären Tumorkonferenz steht auf dem Vortragsprogramm.Der digitale Krebspatient*innentag findet per Webex statt. Das genaue Programm und die Einwahldaten gibt es auf www.klinikum-darmstadt.de