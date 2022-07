Besuchsverbot im Klinikum Darmstadt ab Freitag, den 22. Juli 2022

Aufgrund der pandemischen Entwicklung - steigende Hospitalisierungsinzidenz sowie der aktuell sehr angespannten Personalsituation – haben Geschäftsführung und Krankenhausleitung ein erneutes Besuchsverbot beschlossen. Das Besuchsverbot gilt ab kommenden Freitag, 22. Juli 2022. „Das Klinikum Darmstadt steht als einziger Maximalversorger der Region 24/7 in einer besonderen Verantwortung, die Versorgungssicherheit in Südhessen zu gewährleisten, daher mussten wir aus Vorsorge erneut zu dieser Maßnahme greifen“, so Geschäftsführer Clemens Maurer.



Vom Besuchsversbot ausgenommen sind: Besuchende präfinaler und palliativmedizinischer Patient*innen, Eltern minderjähriger Patient*innen, Väter neugeborener Kinder (oder gleichbleibende Begleitperson), gesetzliche Vertreter*innen, Rechtsanwält*innen und Notar*innen, sonstige gesetzliche Vertreter*innen sowie Seelsorger*innen.



Eine Anmeldung über das Online-Besuchssystem ist ab dem 22.07.22 nur für die Väter Neugeborener möglich. Über andere medizinisch oder pflegerisch begründete Ausnahmefälle entscheidet die Klinikleitung bzw. Pflegeleitung. Auch auf den Intensivstationen und den Corona-Isolierstationen sind individuelle Lösungen nach Absprache mit den Ärzt*innen und Pflegekräften möglich.



Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens sind tägliche Änderungen möglich, bitte informieren Sie sich immer vorab über die gültigen Besuchsregelungen auf klinikum-darmstadt.de/patienten-besucherinnen/corona.