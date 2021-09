Bestattung und Trauerfeier für totgeborene Kinder

Die evangelische und katholische Krankenhausseelsorge in den Darmstädter Geburtskliniken lädt zum Trauergottesdienst mit Beisetzung totgeborener Kinder herzlich ein. Der Gottesdienst gibt auch Raum zum Gedenken an Kinder, die früher oder an anderen Orten tot zur Welt gekommen sind.



Er beginnt am Samstag, den 25. September 2021 um 11 Uhr vor der Trauerhalle des Darmstädter Waldfriedhofes.



Damit die Corona-Schutzbestimmungen eingehalten werden können, ist eine Anmeldung bis zum 23. September 2021 unter Tel.: 06151 – 107 5641 (Evangelische Krankenhausseelsorge) oder Tel.: 06151 – 107 5640 (Katholische Krankenhausseelsorge) erforderlich.

