Beruf oder Familie? Klinikum Darmstadt ermöglicht beides

334 Arbeitgeber wurden im Rahmen einer berufundfamilie-Zertifikatsfeierlichkeit geehrt – vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie fand diese nicht als sonst übliche Präsenzveranstaltung in Berlin statt, sondern online. Das Klinikum Darmstadt war einer von 33 Zertifikatsempfängern, die das erste Mal mit dabei waren: Im Dezember 2019 konnte das kommunale Krankenhaus das Audit der gemeinnützigen Hertie-Stiftung erstmals erzielen.Besonders freut sich Sabine Brase, als Pflegedirektorin verantwortlich für die größte Berufsgruppe innerhalb der Klinikum Darmstadt GmbH, über die Auszeichnung für die Vereinbarkeitspolitik: "Wir sind mit dem Zertifikat zum Audit berufundfamilie jetzt noch einmal in diesem Online-Event geehrt und für unsere strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik und die Verbesserung familiengerechter Arbeitsbedingungen gewürdigt worden. Mir war es ein großes Anliegen, diese Auditierung für das Haus anzustoßen und umzusetzen. Denn es zeigt nach außen und innen unsere Familien- und Lebensphasenorientierung und ist damit ein weiterer Baustein, Pflegeberufe bei uns noch attraktiver zu machen.“Im Klinikum Darmstadt und seinen Tochterunternehmen sind familiengerechte, flexible Arbeitszeiten in jeder Berufsgruppe möglich. Jobsharing, bezahlte Sonderurlaube für familiäre Ereignisse, Regelungen zur Freistellung für die Betreuung von Angehörigen über die gesetzlichen Vorhaben hinaus, Laufbahnplanung, Weiterbildungsmaßnahmen in Teilzeit, Rückkehrgespräche, Belegplätze für Kinder der Beschäftigten und adhoc-Kinder-Notfallbetreuung sowie eine Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen sind nur einige der vorhandenen Unterstützungsmaßnahmen des kommunalen Arbeitgebers.Weitere Informationen zum Arbeitgeber Klinikum Darmstadt finden Sie unter: https://klinikum-darmstadt.de/beruf-karriere/ Zum Audit berufundfamilie unter: www.berufundfamilie.de