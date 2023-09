Alle können ein Leben retten!

Der plötzliche Herztod ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Doch die Quote von durch Ersthelfende durchgeführten Wiederbelebungsversuchen ist im internationalen Vergleich alarmierend gering. Dabei sind die Maßnahmen zur Wiederbelebung eines Menschen einfach. Man kann nichts falsch machen.Anlässlich der bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“ vom 18. bis 24.September lädt das Klinikum Darmstadt für Samstag (23.) um 18 Uhr zu einem Online-Vortrag unter dem Motto „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ ein. „Es lohnt sich, seine Fähigkeiten aufzufrischen, denn Reanimation ist einfacher als viele glauben. Alle können es! Und ohne Maßnahmen durch Anwesende ist es beim Eintreffen des Rettungsdienstes und Notarztes oft bereits nicht mehr möglich, das Leben der betroffenen Person zu retten“, so Dr. med. Jens Rothermel, Notfallmanager des Klinikums und langjähriger Notarzt.Interessierte erwartet ein spannender und verständlicher Vortrag rund um Wiederbelebungsmaßnahmen, der die Zuhörenden in die Lage versetzt, anschließend Leben retten zu können. Dabei steht die sich leicht zu merkende Botschaft der Reanimation im Vordergrund: „PRÜFEN. RUFEN. DRÜCKEN!“ Zur Schulung sind Jung und Alt herzlich eingeladen: Denn die meisten Fälle von plötzlichem Herzstillstand ereignen sich zu Hause bzw. im Freundeskreis.Der Vortrag wird ausschließlich online über das Videokonferenztool WebEx stattfinden. Teilnehmen können Sie über jeden gängigen Webbrowser. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Zur Teilnahme gehen sie einfach zu Veranstaltungsbeginn auf folgende Internetseite: www.klinikum-darmstadt.de/veranstaltungen . Hier ist der Link hinterlegt.Die Veranstaltung dauert inklusive der Beantwortung von Fragen etwa eine Stunde.