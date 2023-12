5.000 Euro von der Bürgerstiftung Darmstadt für die Leuchtwände-Spendenaktion des Vereins der Freunde und Förderer des Klinikums Darmstadt e.V.

„Die Bürgerstiftung Darmstadt sieht sich als Anstifter und freut sich, wenn sich noch mehr Spender für die Ausstattung weiterer Zimmer finden“, sagte Vorstandsvorsitzender Dr. Markus Hoschek bei der Übergabe eines 5.000 Euro Schecks an den Verein der Freunde und Förderer des Klinikums Darmstadt e.V.. Prof. Dr. Christian Weiß, Sprecher des Onkologischen Zentrums und zugleich Vorsitzender des Fördervereins und seine Stellvertreterin Petra Diefenbach haben die Spende sehr dankbar angenommen. Genutzt wird die Spendensumme für ein steuerbares Licht- und Farbkonzept, das in den vergangenen Monaten in den fünf Zimmern der Palliativstation im Klinikum Darmstadt realisiert wurde.Dort kommen die dimmbaren Leuchtwände den Patientinnen und Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden zugleich zugute. In einem der fünf Zimmer hängt jetzt ein Schild, dass die Leuchtwand von der Bürgerstiftung Darmstadt gespendet wurde.Als großes onkologisches Zentrum werden im Klinikum Darmstadt viele an Krebs Erkrankte behandelt und therapiert. In den Fällen, in denen keine erfolgreiche Behandlung mehr möglich ist, wählen einige Patientinnen und Patienten eine Behandlung auf der Palliativstation. Der Förderverein wollte die insgesamt fünf Zimmer der Station 6R aufwerten und hat sich entschieden, dort ein Licht- und Farbkonzept zu realisieren. Denn Farbe und Licht wirken positiv, können sogar Schmerzen und Ängste nehmen - wo sollte das wichtiger sein, als auf dieser Station.Insgesamt hat der Förderverein für diese Realisierung rund 25.000 Euro in die Hand genommen und ist derzeit auf Spendenakquise. Jede Spende hilft!Verein der Förderer und Freunde des Klinikums Darmstadt e.V.IBAN: DE13 5085 0150 0000 7367 24Sparkasse DarmstadtMehr zum Förderverein: www.klinikum-darmstadt.de/foerderverein