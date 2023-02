44 Pflege-Azubis profitieren vom Präventions-programm „Fit und gesund von Anfang an“

In den letzten drei Jahren musste das Präventionsprogramm „Fit und gesund von Anfang an“, welches das Klinikum Darmstadt in Kooperation mit der BKK Pfalz und der Team Gesundheit GmbH allen Auszubildenden anbietet, pandemiebedingt digital stattfinden. Jetzt können die Auszubildenden des Klinikums Darmstadt erstmals das Präventions-programm in Präsenz erleben. Insgesamt 44 Auszubildende aus der Pflege im ersten Lehrjahr profitieren davon. Die Workshops finden im Januar und Februar im BZG Darmstadt statt – dem Schulort der Auszubildenden.Zur Auftaktveranstaltung begrüßte Hans-Jörg Jung von der BKK Pfalz die erste Gruppe der Auszubildenden persönlich. Die Workshops leitet Maximilian Schmidt von der Team Gesundheit GmbH. „Aufgeteilt in kleinen Gruppen mit rund zehn Teilnehmenden lernen die Berufsanfängerinnen von Anfang an, wie wichtig es ist, die eigene Gesundheit im Blick zu behalten und sich Strategien zur Gesunderhaltung anzueignen“, sagt Arbeitspsychologin Iris Sahitolli, die das Projekt vonseiten des Klinikums Darmstadt organisiert.Die einzelnen Module im Präventionsprogramm „Fit und gesund von Anfang an“ greifen inhaltlich folgende Schwerpunkte auf: „Gesund arbeiten“, „In Bewegung bleiben“, „Im Schichtdienst arbeiten“, „Stress trotzen“, „Facetten der Kommunikation kennenlernen“, „Digitale Medien bewusst nutzen und Anzeichen von Abhängigkeiten erkennen“ sowie „Fit für die Prüfung“.Pflegedienstleiterin Denise Lehman ergänzt: „Ich bin sehr froh, dass wir unseren Auszubildenden von Anfang an viele wichtige Inhalte zum Thema Gesundheit mit auf den Weg geben können. Sie sollen in den drei Ausbildungsjahren lernen, sich um kranke Menschen zu kümmern, was manchmal sehr herausfordernd sein kann. Umso wichtiger finde ich es, dass sie auch lernen, wie sie sich selbst gesund halten können. Die Themen sind in meinen Augen genau auf das abgestimmt, was sie nicht nur in den nächsten drei Jahren brauchen, sondern was sie ihr Leben lang in diesem Beruf begleiten wird.“ Wichtig für die Auszubildenden sei auch das Programm „Fit für die Prüfung“: „Das ist nochmal eine tolle Ergänzung im letzten Drittel der Ausbildung. Auch diese Inhalte sind ein wertvolles Gut für unsere Auszubildenden, eine gesunde und gute Strategie für das Lernen für die letzten Prüfungen zu entwickeln.“„Das Präventionsprogramm, das durch unsere Kooperationspartner möglich wird, ist eine sehr gute Ergänzung unserer Ausbildungsinhalte. So können wir gleich zum Start einen wichtigen Beitrag für ein gesundes Arbeitsleben legen. Das ist ein tolles und sehr einmaliges Angebot, das unser Haus allen Auszubildenden machen kann“, betont Iris Sahitolli, die mit ihrer Kollegin Lotte Schwärzel, Arbeitspsychologin und BGM-Koordinatorin des Klinikum Darmstadts, die Auszubildenden als wichtige Zielgruppe des Betrieblichen Gesundheitsmanagements im Fokus hat.Im Frühling und im Herbst gibt es jeweils die Möglichkeit, eine Ausbildung als Pflegefachperson im Klinikum Darmstadt zu beginnen. Infos zu allen Ausbildungen und Bewerbungsmöglichkeiten gibt es auf: https://klinikum-darmstadt.de/beruf-karriere/ausbildung