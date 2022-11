12 Mal top auf der Focus-Klinikliste 2023

Klinikum Darmstadt ist erneut Top-nationales und top-regionales Krankenhaus – weitere Auszeichnungen für zehn Fachkliniken

Das Klinikum Darmstadt wird erneut als Top Nationales und Top Regionales Krankenhaus von Focus Gesundheit empfohlen (Heft 8/2022). Das kommunale Krankenhaus gehört damit laut Focus-Klinikliste 2023 zu den Top Krankenhäusern Deutschlands.



Neben diesen beiden Auszeichnungen sind weitere Fachkliniken als Top Kliniken für 2023 gelistet: Gleich dreimal ist die Urologische Klinik von PD Dr. Rolf Gillitzer ausgezeichnet - für Blasenkrebs, Nierenkrebs und Prostata-Syndrom; die Chirurgische Klinik I unter der Leitung von Prof. Dr. Dietmar Lorenz für Darmkrebs und Gallenchirurgie. Die Frauenklinik unter der Leitung von PD Dr. Sven Ackermann ist gelistet für Brustkrebs, die Klinik für Gefäßmedizin unter der Leitung von Dr. Farzin Adili für Gefäßchirurgie, die Hautklinik von PD Dr. Maurizio Podda bei Hautkrebs, für Schlaganfall die Klinik für Neurologie und Neurointensivmedizin von Prof. Dr. Rainer Kollmar, sowie die Medizinische Klinik V unter der Leitung von Prof. Dr. Helga Bernhard für Lymphome.



„Auch im dritten Jahr der Pandemie ist es uns gelungen, unsere medizinische Qualität sichtbar zu machen. Neben den vorhandenen Zertifizierungen der Fachgesellschaften bescheinigen diese Datenerhebungen von extern ebenfalls, , welch hohes Niveau hier am Klinikum Darmstadt vorgehalten wird. Es freut mich sehr und macht uns stolz, dass wir unsere Schwerpunkte haben in diesen Zeiten halten können; denn wir standen und stehen ja täglich als Klinikum der höchsten Versorgungsstufe im Spannungsfeld zwischen der Aufrechterhaltung der Versorgung aller Patientinnen und Patienten“, sagt der medizinische Geschäftsführer Prof. Dr. Nawid Khaladj. „Die Auszeichnung als Top-Krankenhaus mit vielen Top-Kliniken zeigt wofür wir stehen und wie wir von außen wahrgenommen werden. Das geht nur mit hervorragenden medizinischen und pflegerischen Teams und allen anderen Fachkräften, denen unser großer Dank und hohe Anerkennung gehören. Das ist eine tolle Leistung!“.



In die Bewertung gingen laut Focus unter anderem ein: fach- und abteilungsspezifische Fallzahlen, eine große Umfrage unter Krankenhäusern und Ärzt*innen, Angaben zu Personal, Qualitätsmanagement, Pflege und Hygiene aus der Umfrage und G-BA-Qualitätsberichten, Zertifikate einschlägiger Fachgesellschaften, Anzahl der Focus Top-Mediziner in der Einrichtung.



Zwei weitere Auszeichnungen kommen von Focus Money hinzu: Top Karrierechancen 2022 in Öffentlichen Krankenhäusern sowie für IT-Spezialist*innen 2022.