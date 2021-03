Virtueller Bewerbertag am Klinikum Bielefeld: Der digitale Weg zum neuen Job!

In Zeiten der Corona Pandemie entwickelt sich digitale Kommunikation zu einem Renner. Das Klinikum Bielefeld nutzt seit dem Beginn der Pandemie seine Social Media KanäleFacebook und Instagram, um via Live-Stream Veranstaltungen rund um die Gesundheit anzubieten. Jetzt richtet das Klinikum Bielefeld seinen 3. Bewerbertag ebenfalls als Live-Stream bei Facebook und Instagram aus. Wer also einen Einblick in die Berufsfelder des Klinikums Bielefeld erhalten und die Chance nutzen möchte, potentielle Kolleg*innen und Kollegen kennenzulernen, der hat beim virtuellen Bewerbertag des Klinikums Bielefeld am 29. März von 16 bis 18 Uhr die Möglichkeit dazu. Im Rahmen eines Live Chats präsentieren sich die unterschiedlichen Berufsgruppen des Klinikums: Pflegedienst, Funktionsdienst (OP-Personal), Ärztlicher Dienst, MTA-Schule, Radiologie, Physiotherapie und Ergotherapie.Weitere Informationen sowie die Registrierung für den Live Chat findet man unter:Das Klinikum Bielefeld ist mit 3000 Mitarbeiter*innen einer der größten Arbeitgeber der Region.Der Online Bewerbertag ist die ideale Anlaufstelle für alle, die einen neuen Job suchen oder sich beruflich weiterentwickeln möchten. Mit dem Bewerbertag möchte sich das Klinikum Bielefeld als attraktiver Arbeitgeber in der Region vorstellen und über seine Ein- und Umstiegsmöglichkeiten informieren. Ob Ausbildung, Berufsanfänger*innen oder Berufserfahrene, wir bieten für alle Bereiche Entwicklungsmöglichkeiten.PROGRAMM LIVE-STREAM16:00 Uhr BegrüßungSvenja König, Senior Talentmanagerindes Klinikums Bielefeld16.05 Uhr PflegedienstPhilipp Anastasiou und Carmen Buschmann16:25 Uhr Ärztlicher DienstDr. med. Wolfgang Schmidt-Barzynski,Ärztlicher Direktor des Klinikums Bielefeld16:45 Uhr Funktionsdienst (OP-Personal)Andrea Scharnowski, Leitung Funktionsdienste,OP-Bereiche17:05 Uhr Dienstleistungsgesellschaft: Physio-/ErgotherapieDorothera Waldeyer, Abteilungsleitung der Physio-/Ergotherapie und Leitung der Physio-/Ergotherapieam Standort Rosenhöhe;Nicole Blechinger, Fachliche Leitung der Ergotherapieam Klinikum Bielefeld17:25 Uhr MTA-Schule und RadiologieMartina Spilker, Leiterin der MTA-Schule amKlinikum Bielefeld Mitte;Prof. Dr. med. Hans-Björn Gehl,Chefarzt des Instituts für Diagnostische Radiologie;Anja von Eßen, Leitende MTA17:45 Uhr Allgemeine Informationen zum Bewerbungsverfahrenund AbschlussSvenja König, Senior Talentmanagerindes Klinikums Bielefeld