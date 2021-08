Prof. Dr. med. Alexandra von Herbay übernimmt als Chefärztin zum 1. Oktober 2021 die Leitung der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie

Prof. Dr. med. Alexandra von Herbay wird zum 1. Oktober 2021 neue Chefärztin der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Geriatrie am Klinikum Halle/Westf. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des langjährigen Chefarztes der Klinik, Herrn Dr. Michael Hanraths, wurde die Fachabteilung kommissarisch zunächst 2020 von der leitenden Oberärztin Frau Dr. Conrad und in der Folge vom Chefarzt der Bielefelder Klinik für Gastroenterologie, Prof. Dr. Jan Heidemann, geleitet.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Prof. Dr. von Herbay eine so erfahrene Chefärztin für das Klinikum Halle (Westf.) gewinnen konnten. Sie verleiht mit ihrer Expertise dem Klinikum Halle eine zusätzliche Strahlkraft für Patientinnen und Patienten. Aber auch die Gewinnung von assistenzärztlichem Nachwuchs wird dadurch an Dynamik gewinnen!“, freut sich der Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld, Michael Ackermann, über die neue Chefärztin.



Frau Prof. Dr. von Herbay ist Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie. Sie verfügt über die Zusatzbezeichnungen Diabetologie, Palliativmedizin, Infektiologie, sowie medikamentöse Tumortherapie. Ihre umfangreiche klinische Ausbildung erhielt sie am Universitätsklinikum Düsseldorf und am Universitätsklinikum Tübingen. Sie besitzt eine besondere Expertise im Bereich der interventionellen Endoskopie, der Ultraschalluntersuchungen, der Endosonographie sowie der Kontrastmittelsonographie. Sie verfügt über die Qualifikation als DEGUM-Stufe-3-Kursleiterin (eine besondere sonographische Qualifikation, die nur zwei Internist*innen in Nordrhein-Westfalen innehaben). „Besonders gereizt hat mich auch die Aufgabe, als Teil des neuen Universitätsklinikum Ostwestfalen-Lippe der Universität Bielefeld an der Ausbildung von Medizinstudenten mitwirken zu können“, so die neue Chefärztin.



Seit 2012 ist sie in Hamm (Westfalen) als Chefärztin tätig und leitet die Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie und Hepatologie am Evangelischen Krankenhaus.





