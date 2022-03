Mediziner*innen des Klinikums Bielefeld als Spitzenmediziner von Zeitschrift STERN ausgezeichnet

Dr. med. Werner Bader, Chefarzt des Zentrums für Frauenheilkunde und Geburtshilfe: Gynäkologische Operationen,

Dr. med. Hisham Fansa, Chefarzt der Klinik für PlastischeWiederherstellungs- und Ästhetische Chirurgie - Handchirurgie: Bauchdeckenstraffung, Ästhetische Brustchirurgie

-Doz. Dr. med. Joachim Feldkamp, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie, Infektiologie: Endokrinologie

Dr. med. Christoph Stellbrink, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin: Rhythmologie

-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Holger Sudhoff der Universitätslinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie: HNO Medizin

Dr. med. Beate Herbig, Chefärztin der Adipositas Klinik: Adipositas Medizin

Dr. med. Reinhard Burk, Chefarzt der Augenklinik am Klinikum Bielefeld Rosenhöhe: Augenheilkunde.

Sieben Chefärzt*innen des Klinikums Bielefeld erhielten von der Zeitschrift STERN die Auszeichnung, zu den besten Ärzt*innen Deutschlands zu gehören. Unter dem Titel „Gute Ärzte für mich” wurden folgende Spitzenmediziner*innen des Klinikums Bielefeld in der STERN-Ärzteliste aufgeführt:Standort Klinikum Bielefeld – Mitte:Standort Klinikum Bielefeld – Rosenhöhe:Mit Hilfe von Ärzt*innen, Patient*innen, Internet-Foren und Ergebnissen aus vorherigen Studien ermittelt das MINQ-Institut im Auftrag des STERN die bundesweiten Spezialist*innen und stellt sie in der Liste zusammen. So befragt das Nachrichtenmagazin unter anderem schriftlich und telefonisch Mediziner*innen, welche/n Ärzt*in sie für besonders versiert halten. Ärztelisten haben sich inzwischen zu einem gefragten Orientierungsmedium für Patient*innen entwickelt, die auf der Suche nach ausgewiesenen Spezialist*innen sind.