Kommen 11 Container geflogen: Mit 11 OP-Modulen wird der Zentral-OP am Klinikum Bielefeld - Mitte erweitert

Zwei Tage dauert die Technikshow: Am 28. und 29. Oktober 2022 werden am Klinikum Bielefeld – Mitte mit Hilfe eines 700 Tonnen und ca. 85 m großen Krans insgesamt 11 Operations-Module angeliefert. Diese vormontierten und konfektionierten Container mit je 12,3 Tonnen bis 24,7 Tonnen Gewicht werden auf einen Dachteil des Klinikums Bielefeld Mitte an der Teutoburger Straße gestellt. In den kommenden Monaten werden die Container zu zwei vollwertigen 1A Operations-Sälen mit entsprechendem hochwertigen OP Licht sowie umweltfreundlicher OP Lüftungstechnik ausgebaut und erhalten einen sterilen Zugang zum bereits bestehenden Zentral-OP im Klinikum Mitte. Diese Maßnahme ist erforderlich, um die Operations-Kapazitäten im Klinikum Bielefeld Mitte dauerhaft auszubauen.