Klinikum Bielefeld ist Teil eines zukunftsweisenden Projekts zur Verbesserung der Versorgung von multimorbiden Patient*innen

Das Klinikum Bielefeld ist ein klinischer Partner des Projektes CAREPATH. Dieses 4-jährige Projekt ist im Juli 2021 an den Start gegangen. Das europäische Projekt entwickelt in einem interdisziplinären Team aus klinischen und technischen Partnern eine IT-Plattform, die in Zukunft die klinische Praxis bei der Behandlung und dem Management von Patient*innen verbessern soll, die von mehreren Erkrankungen gleichzeitig betroffen sind (multimorbide) und zudem an leichter kognitiver Beeinträchtigung oder leichter Demenz leiden. Durch die Plattform sollen die Patient*innen in ihrem eigenen Zuhause optimal begleitet und ihre gesundheitliche Versorgung verbessert werden.



Multimorbide Patient*innen mit einer kognitiven Einschränkung können ihre Beeinträchtigung oft nicht selber handhaben. Mit mehreren Krankheiten zu leben, ist damit häufig nicht nur für die erkrankte Person, sondern auch für die pflegenden Angehörigen eine Herausforderung. Zudem erhöht eine Multimorbidität gepaart mit einer Demenz das generelle gesundheitliche Risiko, auch kann eine Demenz die Erkrankungen noch weiter verschlimmern. Denn ohne gute Unterstützung, die im CAREPATH System durch die Erinnerungsfunktion übernommen wird, vergessen die Patient*innen öfter die regelmäßige Einnahme ihrer notwendigen Medikamente.



Das Projekt wird Pilotversuche in vier Ländern mit verschiedenen Gesundheitssystemen und unterschiedlichen Informations- und Kommunikationstechnologien durchführen. Das Klinikum Bielefeld ist der Pilotstandort in Deutschland und wird hier in Bielefeld und Umgebung ab Herbst 2022 52 Studienpatient*innen mit ihren betreuenden Angehörigen in die Studie aufnehmen, die ein Jahr dauern wird. Projektleiter am Klinikum Bielefeld ist der Ärztliche Direktor des Klinikums und Chefarzt der Geriatrischen Klinik am Klinikum Bielefeld – Rosenhöhe, Dr. med. Wolfgang Schmidt-Barzynski, das Projektmanagement übernimmt Dr. Antje Steinhoff.



„Konkret entwickelt das Projekt ein ganzheitliches Versorgungskonzept, bei dem die Patient*innen im Mittelpunkt stehen“, so Dr. Schmidt-Barzynski. „Ziel des Projekts ist die Bereitstellung eines bestmöglichen, angepassten Rahmenwerks zur Steigerung der Unabhängigkeit und Lebensqualität der Patient*innen, wobei uns auch Herr Dr. Le, Leitung unserer IT-Abteilung, tatkräftig unterstützt“, ergänzt Dr. Steinhoff.



CAREPATH ist ein EU-Forschungsprojekt im Rahmen des Programms „Horizon 2020 Gesellschaftliche Herausforderungen - Gesundheit, demografischer Wandel und Wohlergehen“.