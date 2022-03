Klinikum Bielefeld bietet ambulante Therapie für Long Covid Patient*innen an

Das Klinikum Bielefeld bietet in der physiotherapeutischen Ambulanz am Standort Bielefeld - Mitte eine spezifische Therapie und Trainingsbehandlung für Long-Covid-Patient*innen auf Grundlage der ärztlichen Verordnung („Rezept“) an.



Müdigkeit und schnelle oder ausgeprägte Erschöpfung nach körperlicher oder geistiger Anstrengung, Konzentrationsstörungen, eingeschränkte Leistungsfähigkeit – 10-15% der Patient*innen klagen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 über eine Vielzahl dieser Symptome. Mediziner*innen bezeichnen diese Langzeitfolgen als Long- oder Post-Covid-Syndrom. Betroffene wissen häufig nicht, an wen sie sich wenden können und was sie tun sollen, damit sie sich möglichst schnell wieder erholen, ihren Alltag leben und ihren Beruf wie gewohnt ausführen können.



Für Personen, die an COVID-19 erkrankt waren und unter Langzeitfolgen leiden, empfiehlt sich generell ein Nachsorgetermin bei dem/der Hausärzt*in. Diese*r wird auch weitere Behandlungsmaßnahmen koordinieren, wenn Spezialist*innen oder Spezialambulanzen hinzugezogen werden - häufig sind zunächst ambulante Therapie und Eigentraining sinnvoll und wichtig.



Am Klinikum Bielefeld kann ein Team aus Spezialist*innen den Betroffenen nun auch nach ihrer akuten Erkrankung helfen, damit sie sich bei geminderter Belastbarkeit und weiteren funktionellen Einschränkungen möglichst schnell wieder erholen.



Die Physiotherapeut*innen sind in der Behandlung von (Long-)Covid besonders geschult. Die ambulante Physiotherapie umfasst Ausdauertraining, lokales Krafttraining, Vibrationstraining auf einer speziellen Vibrationsplattform, Atemphysiotherapie sowie ein individuell angeleitetes Eigentraining. Im Falle von Belastungsintoleranz und Fatigue ist bei allen Aktivitäten ein angemessenes Schritthalten mit der eigenen Belastungsgrenze, mit den eigenen Energiereserven notwendig. Ziel ist, dass der eigene Körper wieder mehr Kräfte, mehr Ausdauer und bessere Koordination entwickelt, die im Alltag so wichtig sind.



Patient*innen mit einem Physiotherapie/Krankengymnastik-Rezept können ab sofort Termine vereinbaren: Tel.: 05 21. 5 81 – 37 63



Die Anmeldung ist montags bis freitags von 09.00 bis 13.00 Uhr erreichbar, Termine sind ab dem 05.04. für Dienstag und Freitag ab 16.00 Uhr möglich.