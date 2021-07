Instagram Takeover Thoraxchirurgie/Unfallchirurgie/Alterstraumatologie /

Für einen Tag, am Dienstag, dem 20. Juli, übernehmen die Stationen der Thoraxchirurgie, Unfallchirurgie und Alterstraumatologie am Klinikum Bielefeld Mitte, den Instagram Account „klinikum_bielefeld“ des Klinikums Bielefeld. An diesem Tag werden spannende Einblicke in den Stationsalltag geboten. Vom Frühdienst bis zum Nachtdienst zeigen die Mitarbeitenden der Stationen mit kurzen Videos und Bildern, wie sich der Ablauf auf Station gestaltet.



Die Idee eines solchen "Insta Takeovers": Für einen Arbeitstag bespielt eine Gruppe den Instagram-Account des Klinikums Bielefeld mit ihrem ganz eigenen Blick auf den Klinikalltag. Insta Takeover, das ist kurz für "Instagram Takeover". Dabei wird der eigene Instagram-Account für eine vorher festgelegte Zeit von einer anderen Person oder einem Team bespielt. Dabei geht es darum, dass die Pflegekräfte persönliche, unverfälschte und vielleicht auch neue Eindrücke über die Arbeit auf der Station vermitteln. Jederzeit können auch über die Kommentar- oder Nachrichtenfunktion Fragen gestellt

