Erster Bewerbertag am Klinikum Bielefeld: Werden Sie #teildesganzen

Speed-Dating-Bewerbungsgespräche, inklusive Gehalts-Check

Talk-Show der Berufsgruppen

Informationsstände, an denen potenzielle Kollegen und Kolleginnen zum Austausch zur Verfügung stehen

Führungen durch die MTA-Schule, die Radiologie und Stationen

Superfood Buffet aus der hauseigenen Küche

Projekt Schulstation

Reanimationstraining

Probestunde „Pflege auf der Intensivstation“

Einblick ins OP-Portfolio

Ansprechpartner aus den Bereichen Pflege, OP-Pflege, Medizin, Service

Pflegedienst

Funktionsdienst (OP-Personal)

Ärztlicher Dienst

MTA-Schule sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Labor und Radiologie

Dienstleistungs- und Reinigungsgesellschaft (Küche, Hausservice, Reinigungskräfte, Physiotherapie und Ergotherapie)

Wer einen Einblick in die Berufsfelder des Klinikums Bielefeld erhalten und die Chance nutzen möchte potentielle Kollegeninnen und Kollegen kennenzulernen, der hat am Bewerbertag des Klinikums Bielefeld (Teutoburgerstr. 50, in 33604 Bielefeld) am 14. September von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit dazu! Das Klinikum Bielefeld ist mit 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region.Der Bewerbertag ist die ideale Anlaufstelle für alle, die einen neuen Job suchen oder sich beruflich weiterentwickeln möchten. Mit dem Bewerbertag möchte sich das Klinikum Bielefeld als attraktiver Arbeitgeber in der Region vorstellen und über seine Ein- und Umstiegsmöglichkeiten informieren. Interessenten haben die Möglichkeit, sich vor Ort ein Bild zu machen. In persönlichen Gesprächen und einer angenehmen Atmosphäre werden alle Karrierefragen beantwortet und interessante Jobs vorgestellt.Was bietet das Klinikum Bielefeld an diesem Tag bieten? Für zusätzliche Einblicke sorgen:Ob Ausbildung, Berufsanfänger oder Berufserfahrene: Folgende Berufsfelder stellen sich an diesem Tag vor und stehen zum Austausch gerne zur Verfügung.Klinikum Bielefeld MitteTeutoburger Str. 5033604 BielefeldParken Sie gern in einem unserer ausgewiesenen Parkhäuser, Sie erhalten ein Auslassticket auf Anfrage am Info-Point.Axel Dittmar, Tel.: 05 21. 5 81 - 20 81Svenja König, Tel.: 05 21. 5 81 - 25 18Um sich einen Platz für ein Speed-Dating-Gespräch zu sichern, melden Sie sich gerne per Online-Formular an: https://www.klinikumbielefeld.de/bewerbertag.html . Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, melden Sie sich zu unserem WhatsApp-Newsletter an. Senden Sie „Bewerbertag“ per Whats App Message an die 01 52. 02 94 15 47.