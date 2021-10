Nun ist es soweit. Heute hielt der Leitende Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie, Dr. Achim Röper, die erste Vorlesung für Studierende der Medizinischen Fakultät am Klinikum Bielefeld: "Was ist und was macht Notfallmedizin? Strukturen und Grundlagen notfallmedzinischer Versorgung." Die Vorlesung fand in Zeiten von COVID19 digital über Zoom mit Nutzung des DTEN-Boards statt. Es nahmen 60 Studierende teil. Es folgen weitere Vorlesungen am Klinikum Bielefeld von Dr. Wolfgang Schmidt-Barzynski zum Thema Geriatrie, Prof. Dr. Marcel Binnesbösel zum Thema Viszeralchirurgie und Prof. Dr. Martin Rudwaleit zum Thema Rheumatologie statt.

