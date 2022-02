Deutsche Krebsgesellschaft zeichnet Chefarzt des Klinikums Bielefeld als Senior Darm-Operateur aus

Prof. Dr. med. Marcel Binnebösel, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Bielefeld – Mitte und Leiter des Viszeralonkologischen Zentrums, wurde durch die Deutsche Krebsgesellschaft zum Senior Darm-Operateur ausgezeichnet. Damit wird Prof. Binnebösel eine besondere fachliche Qualifikation und langjährige höchste Erfahrung als Operateur bei Dickdarm (Kolonkarzinom)- und Mastdarmkrebserkrankungen (Rektumkarzinom) bescheinigt. „Wir freuen uns über die Anerkennung der Expertise von Herrn Prof. Binnebösel, die unseren Anspruch an höchste Qualität ausdrückt und so unseren Patient*innen direkt zu Gute kommt“, betont Michael Ackermann, Geschäftsführer des Klinikum Bielefeld.



Im Viszeralonkologischen Zentrum am Klinikum Bielefeld Mitte erfolgt im Darmkrebs-, Magenkrebs- und Pankreaskarzinom Zentrum die spezialisierte Versorgung von Krebserkrankungen an Speiseröhre, Magen, Bauchspeicheldrüse, Dick- und Mastdarm. Neben den genannten Organzentren hat das Viszeralonkologische Zentrum am Klinikum Bielefeld - Mitte den zertifizierten Schwerpunkt in der Versorgung von Endokrinen Neoplasien – also Krebserkrankungen an Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Bauchspeicheldrüse und neuroendokrinen Tumoren des Verdauungstraktes. Im Darmkrebszentrum des Klinikum Bielefeld - Mitte werden jährlich mehr als 100 Patient*innen mit der Erstdiagnose eines Kolon- oder Rektumkarzinoms behandelt.



Die Behandlung erfolgt leitlinienkonform und nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in fachübergreifenden Behandlungsteams. In der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie erfolgen Eingriffe bei Dick- und Mastdarmkrebs nahezu ausschließlich minimal-invasiv (laparoskopisch) durch spezialisierte Operateur*innen. Einer von diesen ist Prof. Binnebösel, der durch seine Qualifikation als Senior-Darmoperateur der Deutschen Krebsgesellschaft auch mit der komplexen Ausbildung jüngerer Darmkrebsoperateure betraut wurde.



Neben der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Bielefeld Mitte hat auch die Klinik für Allgemeinchirurgie und Koloproktologie am Klinikum Bielefeld Rosenhöhe unter der Leitung von Prof. Dr. Mathias Löhnert einen Schwerpunkt im Bereich der Darmchirurgie.