„Bielefelder Hörcafé“ widmet sich der Geschichte und Entwicklung von Hörhilfen

Das „Bielefelder Hörcafé“ öffnet am Freitag, den 15. September 2023, um 15:30 Uhr, am Klinikum Bielefeld Mitte erneut seine Türen für Interessierte mit Hörbehinderungen und lädt zu einem spannenden Nachmittag rund um das Thema "Hörhilfen: Von passiven Verstärkern bis zu modernen Technologien" ein. Unter der Leitung Priv.- Doz. Dr. med. Ingo Todt, werden die Gäste in die faszinierende Geschichte der Hörtechnologie eintauchen.



"Viele von uns hatten schon Kontakt mit verschiedenen Hörhilfen. Aber wie hat alles begonnen?", fragt Priv.- Doz. Dr. med. Ingo Todt, der gemeinsam mit einem interdisziplinären Team von Audiologen und Medizinern die Veranstaltung organisiert. Priv.- Doz. Dr. med. Ingo Todt, Oberarzt am Klinikum Bielefeld, wird die Teilnehmer auf eine Reise durch die Geschichte der Hörhilfen mitnehmen. Er wird von den ersten passiven Hörverstärkern im 18. Jahrhundert berichten und die Entwicklung bis hin zu modernen Hörhilfen skizzieren. Dabei stellt er auch die Menschen vor, die für die Meilensteine in der Entstehung von komplexen Hörhilfen wie dem Cochlea Implantat verantwortlich sind.



Svenja Stops, Audiologin am Klinikum Bielefeld, wird die jüngere Entwicklung von Hörgeräten im Detail beleuchten. Ein besonderes Highlight des Nachmittags wird der Vortrag von der Firma WSA Audiology (ehemals Siemens Hörgeräte) sein, die ihre Expertise im Bereich der Hörhilfen-Entwicklung mit den Gästen teilen werden.



"Wir freuen uns darauf, mit unseren Gästen bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen und einen lebendigen Austausch zu fördern", betont Priv.- Doz. Dr. med. Ingo Todt. In dieser gemütlichen Atmosphäre werden die Gäste die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen und Fragen rund um das Thema Hören mit Experten und anderen Teilnehmern zu teilen.



Das Bielefelder Hörcafé findet im Klinikum Bielefeld statt und bietet regelmäßig interessante Veranstaltungen und Informationsveranstaltungen rund um das Thema Hören an. Der Eintritt ist kostenlos.