Am Sonntag, den 16. Juni 2019 startet wieder der jährliche Spendenlauf „Laufen für das Leben“. In diesem Jahr findet der Lauf bereits zum 13. Mal statt, nun zum dritten Mal im Rahmen der Veranstaltung „Aktiv gegen Krebs – Laufen für das Leben rund um das Klinikum Bielefeld Mitte“ im Park des Klinikums.Wer aktiv werden möchte, kann gegen eine Startgebühr von 5 Euro für einen guten Zweck am Lauf um das Klinikum teilnehmen (4,8 km). Die Zeit wird nicht gemessen. Es ist jedem selbst überlassen, ob die vollen vier Runden gelaufen werden. Außerdem gibt es einen SchülerInnenlauf (1,2 km) und einen Bambinilauf (380 m), deren Teilnahme kostenlos ist.Ab 11 Uhr gibt es im Park zudem Informationen zu den Themen Bewegung und Ernährung bei Krebs sowie zur Krebsvorsorge. Das gynäkologische Krebszentrum und das Brustzentrum des Klinikums Bielefeld informieren über gynäkologische Krebserkrankungen. Zudem stehen an den Infoständen des Palliativnetzes Bielefeld e.V., der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld und der Selbsthilfegruppen für Frauen nach Krebs AnsprechpartnerInnen zur Verfügung. Das bunte Rahmenprogramm im Park bietet eine große Spielelandschaft und Kinderschminken für die jüngeren Besucher. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Und in diesem Jahr runden der Flohmarkt KLImBIm und der Tag der offenen Tür des Krankenhaus-Museums das Angebot ab.Die Anmeldung für die Läufe erfolgt am 16. Juni 2019 ab 10.30 Uhr am Anmelde-Stand im Park des Klinikums Mitte.Startzeiten der Läufe:11.00 Uhr Bambinilauf (3 bis 6 Jahre), 380m11.15 Uhr SchülerInnen (7 bis 14 Jahre), 1200 m11.30 Uhr LäuferInnen und WalkerInnen, 4800 mNeu: Eltern, die am Lauf teilnehmen möchten, können ihre Kinder während des Laufs von den MitarbeiterInnen des Vereins „Spielen mit Kindern e.V.“ im Park betreuen lassen.Mit dem Erlös des Tages werden Kochkurse für die Patientinnen des gynäkologischen Krebszentrums des Klinikums Mitte finanziert.Klinikum Bielefeld MitteTeutoburger Str. 5033604 BielefeldMail: info@klinikumbielefeld.de Tel: 0521/ 581-2277Auf dem Pressephoto:von LinksEleonore Thonke, SHG Kraftvoll weitergehenGabi Beckmann, Viktoria e.V. NähgruppeGerd Grundmann, TSVEJürgen Schulz, TSVEDr. med. Wiebke Scharf, Fachärztin für Gynäkologie am Gynäkologischen Krebszentrum des Klinikums Bielefeld MitteCatherine Nimi Divingele, Fachärztin im Zentrum für FrauenheilkundeSandra Knicker, Unternehmenskommunikation und Selbsthilfebeauftragte im Klinikum Bielefeld Mitte