Wertschätzung auf höchstem Niveau: Klinik St. Irmingard belohnt Mitarbeiter mit neuen Vergütungsmodellen

Die Klinik St. Irmingard in Prien freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zur Anpassung der Vergütung für ihre Mitarbeitenden bekannt zu geben. In enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat konnte eine Vereinbarung über eine 8-prozentige Gehaltsanpassung erzielt werden, die über einen Zeitraum von 24 Monaten gilt. Darüber hinaus wird eine neue Geschenkkartenregelung eingeführt, die den Mitarbeitenden monatlich 50 Euro steuerfrei zur Verfügung stellt.



Stefan Düvelmeyer, Geschäftsführer der Klinik St. Irmingard, betont: „Die Gesundheit und Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für uns von höchster Bedeutung. Die Vergütungsanpassung und die Einführung der Geschenkkarte sind ein weiteres Zeichen für unsere Wertschätzung und die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wir möchten damit nicht nur die finanziellen Anreize erhöhen, sondern auch das Arbeitsumfeld weiter stärken.“



Zusätzlich zur erfolgreichen Vergütungsanpassung kann die Klinik St. Irmingard mit Stolz auf eine weitere Auszeichnung blicken: Zum dritten Mal in Folge wurde die Klinik als „TOP-Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Diese Ehrung unterstreicht die hohe Zufriedenheit und das Engagement der Mitarbeiter sowie die exzellente Arbeitgeberqualität der Klinik.



„Wir freuen uns, dass unsere Klinik nun bereits zum dritten Mal in Folge als TOP-Arbeitgeber ausgezeichnet wurde. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des kontinuierlichen Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat“, erklärt Peter Wallner, Vorsitzender des Betriebsrats der Klinik St. Irmingard. „Die Gehaltserhöhung und die neuen Benefits sind wichtige Schritte, um die Bindung unserer Mitarbeitenden zu stärken und weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.“



Mit der erfolgreichen Umsetzung dieser Maßnahmen setzt die Klinik St. Irmingard ihre langjährige Tradition fort, ein hervorragender Arbeitgeber zu sein, der seinen Mitarbeitenden nicht nur faire Konditionen, sondern auch eine wertschätzende und motivierende Arbeitsumgebung bietet.



Die Klinik St. Irmingard ist eine renommierte Einrichtung im Gesundheitswesen, die sich durch exzellente medizinische Versorgung und ein engagiertes Team aus Fachkräften auszeichnet. Die Klinik legt besonderen Wert auf eine starke Mitarbeiterbindung, kontinuierliche Weiterbildung und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.





(lifePR) (