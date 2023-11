Klinik St. Irmingard stärkt Mitarbeiterbindung mit neuem Vergütungspaket

Die Klinik St. Irmingard in Prien a. Chiemsee setzt erneut Maßstäbe in der Mitarbeiterförderung und stärkt ihre Position als attraktiver Arbeitgeber. Mit Wirkung zum November dieses Jahres hat die Klinik in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ein neues, umfassendes Vergütungspaket eingeführt, das die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden - gerade in finanzieller Hinsicht - weiter verbessert.



Die wesentlichen Bestandteile des neuen Vergütungspaketes sind eine Anhebung der Entgelttabelle um rund 15 Prozent und damit die Anlehnung an den Tarifvertrag sowie die Auszahlung einer Inflationsausgleichsprämie. Die Klinik St. Irmingard erkennt damit die engagierte Arbeit ihrer Mitarbeitenden an und honoriert sie angemessen. Durch diese Gehaltssteigerungen möchte die Klinik nicht nur die finanzielle Situation ihrer Belegschaft verbessern, sondern auch die Wertschätzung für deren Einsatz und Engagement zum Ausdruck bringen.



Neben den finanziellen Anreizen hebt die Klinik auch die Urlaubsansprüche ihrer Mitarbeitenden an, um eine noch bessere Work-Life-Balance zu ermöglichen. Darüber hinaus werden Dienstjubiläen nun deutlich großzügiger vergütet, um die langjährige Treue und Erfahrung der Mitarbeitenden angemessen zu würdigen.



Stefan Düvelmeyer, Geschäftsführer der Klinik St. Irmingard, betont die Bedeutung eines wertschätzenden Miteinanders: "Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück unserer Klinik, ihre Zufriedenheit ist entscheidend für die Qualität unserer medizinischen Versorgung. Mit diesem neuen Vergütungspaket möchten wir nicht nur unsere Arbeitsbedingungen weiter verbessern, sondern auch die Anerkennung für die tägliche hervorragende Arbeit unserer Teams zum Ausdruck bringen. Ein wertschätzendes Miteinander steht im Zentrum unserer Unternehmensphilosophie."



Peter Wallner, Betriebsratsvorsitzender der Klinik, unterstreicht den gemeinsamen Erfolg für die Mitarbeitenden und die Klinik: “Die Einführung des neuen Vergütungspaketes ist ein weiterer Schritt, um die Mitarbeiterbindung zu stärken und gleichzeitig die hohe Qualität der Patientenversorgung zu sichern. Das Engagement für eine positive Arbeitsatmosphäre und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie und dies ist absolut im Sinne des Betriebsrates“.



Die Klinik St. Irmingard freut sich zudem, im zweiten Jahr in Folge die Auszeichnung als "Top Arbeitgeber" erhalten zu haben. Diese Auszeichnung spiegelt die kontinuierlichen Bemühungen der Klinik wider, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das durch Fairness, Transparenz und Wertschätzung geprägt ist. Sie sendet ein starkes positives Signal nach außen, sowohl für potenzielle neue Mitarbeiter, als auch für Patienten. „Die Auszeichnung stärkt das Ansehen unserer Klinik als attraktiver Arbeitgeber und sie wirkt sich positiv auf die Rekrutierung, Mitarbeiterbindung und das Patientenvertrauen aus,“ ist sich Geschäftsführer Düvelmeyer sicher.