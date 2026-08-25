Kann ChatGPT eine Therapie ersetzen?

Echte, tragfähige Beziehungen. Psychotherapie lebt von einer kontinuierlichen Beziehung zu einem realen Menschen, der Widerstände erkennt, Rückschritte einordnet und auch dann noch da ist, wenn der Weg gerade schwerfällt. Ein Chatbot hat kein Gedächtnis für eine individuelle Lebensgeschichte im klinischen Sinn – und keine Verantwortung, die über das einzelne Gespräch hinausreicht.

Geschütztes, multiprofessionelles Umfeld. Nachhaltige Stabilisierung braucht mehr als Worte: ein aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel aus Einzel- und Gruppentherapie, körperorientierten und kreativen Verfahren sowie einen geschützten Rahmen mit Abstand zum belastenden Alltag. All das lässt sich nicht in ein Chatfenster packen.

Fundierte fachliche Einschätzung. Ob vorübergehende Erschöpfung, beginnender Burnout oder eine manifeste depressive Episode vorliegt, lässt sich nur durch ärztliche und psychotherapeutische Erfahrung zuverlässig unterscheiden – durch Beobachtung über Zeit und durch das Wahrnehmen von Signalen, die sich nicht in Textform ausdrücken lassen.

Nein, ChatGPT kann eine Psychotherapie nicht ersetzen – um die Einstiegsfrage gleich zu beantworten. Aber KI-Chatbots können eine unterstützende und insbesondere niedrigschwellige Anlaufstelle bei mentalen Belastungen sein. Immer mehr Menschen – vor allem junge Erwachsene – vertrauen sich in seelischen Krisen zunächst einer KI statt einem Menschen an.„Ich erlebe täglich Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen als eines: dass ihnen jemand zuhört, sie versteht und ihnen hilft, ihr Leiden einzuordnen. Gerade deshalb überrascht es mich nicht, dass Menschen in seelischer Not zunehmend zu ChatGPT greifen“, sagt Dr. Göhre, Chefärztin unserer Privatklinik ChiemseeWinkel.Warum sprechen viele Menschen mit KI über Probleme?Der Griff zu ChatGPT bei seelischer Belastung ist längst kein Einzelfall mehr, sondern statistisch belegter Alltag: Einer repräsentativen Befragung von 2.500 Menschen zwischen 16 und 39 Jahren zufolge haben bereits 65 Prozent schon einmal mit einer Künstlichen Intelligenz über psychische Belastungen gesprochen – am häufigsten mit ChatGPT. Unter Menschen mit einer diagnostizierten Depression liegt der Anteil noch höher: 69 Prozent, in akuten depressiven Phasen sogar 76 Prozent.Bei jungen Erwachsenen zwischen 16 und 29 Jahren ist der Umgang mit KI ohnehin fester Alltag: 91 Prozent nutzen sie regelmäßig und teilen dabei auch sehr persönliche Informationen.Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Ein Chatbot ist rund um die Uhr erreichbar, urteilt nicht, wird nie müde und erfordert keinen Wartezeitraum. Gerade wenn lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz, Scham vor dem ersten Schritt oder die Angst, jemandem zur Last zu fallen, im Weg stehen, wirkt dieses Angebot enorm entlastend. „Diese Eigenschaften sind menschlich vollkommen nachvollziehbar – und genau deshalb ist es wichtig, offen und undramatisch über sie zu sprechen, statt sie zu verteufeln“, so Dr. Göhre.Was können KI-Chatbots bei psychischen Belastungen leisten?Mehrere kontrollierte Studien zeigen, dass ein KI-Chatbot bei leichteren psychischen Belastungen hilfreich sein kann. 85 Prozent der Menschen mit Depressionserfahrung empfanden Gespräche mit einem Chatbot als hilfreich, 75 Prozent gingen nach eigener Einschätzung gestärkt daraus hervor.Eine kontrollierte Untersuchung mit fast 1.000 Studierenden zeigte zudem, dass ein KI-gestützter Austausch Angstsymptome teils stärker reduzieren konnte als eine Warteliste ohne jede Unterstützung – mit besonders positiver Wirkung bei Menschen, die sich einsam fühlen oder Schwierigkeiten haben, Nähe zuzulassen.Als erster, niedrigschwelliger Anlaufpunkt, um Gedanken zu sortieren oder eine Wartezeit auf einen Therapieplatz zu überbrücken, kann eine KI also durchaus einen sinnvollen Beitrag leisten. Dr. Göhre betont: „ KI dürfe und könne helfen, Gedanken zu ordnen – sie dürfe aber nicht mit Psychotherapie verwechselt werden“.Wo stoßen Chatbots an ihre Grenzen?Ein Sprachmodell ist darauf trainiert, Zustimmung zu geben und das Gespräch fortzusetzen – nicht darauf, eine gefährliche Gedankenspirale zu unterbrechen oder eine echte Krise zuverlässig zu erkennen. Genau das macht ChatGPT bei akuter Suizidalität riskant. Die eigene Befragung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention belegt diese Ambivalenz: 53 Prozent der Befragten mit Depression berichteten, nach der KI-Nutzung verstärkt belastende Gedanken gehabt zu haben, und 62 Prozent gaben an, die KI habe für sie den Gang zu Arzt oder Therapeutin überflüssig erscheinen lassen.Fachliteratur beschreibt zudem, dass Sicherheitsmechanismen von Chatbots bei akuter Suizidalität oft nicht ausreichen und sich zudem leicht umgehen lassen.„Ein System ohne diagnostische Urteilsfähigkeit, ohne Beziehungskontinuität im therapeutischen Sinn und ohne die Fähigkeit, eine Krise im Kontext einer ganzen Lebensgeschichte einzuordnen, ist kein Ersatz für Psychotherapie“, erklärt Dr. Göhre. „Im Zweifel wird aus einem gut gemeinten digitalen Gegenüber ein Verstärker der Krise – nicht, weil es böswillig wäre, sondern weil es strukturell nicht anders kann.“Was leistet eine stationäre Therapie im Vergleich zu ChatGPT & Co.?Dr. Göhre unterscheidet drei fachliche Ebenen, auf denen sich stationäre Behandlung von einem Gespräch mit KI-Tools wie ChatGPT grundlegend abhebt:Abschlussworte von Dr. Carolin Göhre: „Wir wünschen uns keine Kultur des Verbietens, sondern eine Kultur der Klarheit. KI darf helfen, Gedanken zu ordnen – sie darf nur nicht mit Psychotherapie verwechselt werden.“[1] Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention: Künstliche Intelligenz bei Depression, repräsentative Befragung von 2.500 Personen (16–39 Jahre), 28.04.2026.[2] KI-Chatbots und Suizidalität bei Jugendlichen, Monatsschrift Kinderheilkunde, 17.03.2026.[3] Efficacy of a Conversational AI Agent for Psychiatric Symptoms and Digital Therapeutic Alliance: A Randomized Clinical Trial, JAMA Network Open, 14.04.2026.[4] Attachment, loneliness, and social support as moderators of conversational AI–based mental health outcomes, npj Digital Medicine, 07.07.2026.