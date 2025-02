Frischer Wind in Seebruck: Dr. Erich Frühauf als neuer Chefarzt in der Klinik ChiemseeWinkel

Ab März 2025 wird die Psychosomatische Klinik ChiemseeWinkel in Seebruck einen bedeutenden personellen Neuanfang feiern: Dr. Erich Frühauf übernimmt die Chefarztfunktion. Der bisher in der Klinik St. Irmingard tätige leitende Oberarzt bringt umfangreiche Erfahrung und Fachkompetenz in der psychosomatischen Versorgung mit – künftig mit einem zusätzlichen Schwerpunkt in der Behandlung von jungen Erwachsenen.„Wir freuen uns sehr, Dr. Frühauf in unserem Team willkommen zu heißen. Seine langjährige, erfolgreiche interne Karriere innerhalb der Gesundheitswelt Chiemgau AG – von seinen Anfängen als Facharzt in der Simssee Klinik über seine Tätigkeiten als Oberarzt bis hin zur leitenden Position in der Klinik St. Irmingard – unterstreicht seine herausragende Expertise. Mit seinem Engagement, die Patientenversorgung kontinuierlich zu optimieren, wird er unser Leistungsspektrum bereichern und neue Perspektiven in der psychosomatischen Behandlung eröffnen“, erklärt Stefan Düvelmeyer Geschäftsführer der Klinik ChiemseeWinkel.Dr. Erich Frühauf blickt auf eine beeindruckende berufliche Laufbahn in der psychosomatischen Medizin zurück. In seiner neuen Position wird er neben der Weiterentwicklung bewährter Therapieansätze auch innovative Konzepte in der psychosomatischen Versorgung vorantreiben. Dabei liegt sein Augenmerk nicht nur auf der Behandlung junger Erwachsener, die häufig unter Depressionen, Ängsten und anderen psychosomatischen Beschwerden leiden, sondern auch auf den speziellen Bedürfnissen verschiedener Berufsgruppen – darunter Manager, Selbstständige, Lehrer und Rentner. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, präventive und therapiebegleitende Maßnahmen zu etablieren, die unseren Patienten helfen, belastenden Lebenssituationen frühzeitig entgegenzuwirken“, so Dr. Frühauf.Mit dem Wechsel und der damit einhergehenden Neuausrichtung bekräftigt die Klinik ChiemseeWinkel ihr Engagement für eine hochwertige psychosomatische Behandlung. Patienten und Angehörige können sich auf eine empathische und individuell abgestimmte Betreuung freuen, die den vielfältigen Bedürfnissen unserer Gesellschaft gerecht wird.Weitere Informationen finden Sie unter www.klinik-chiemseewinkel.de