-110 °C: Mit extremer Kälte die Gesundheit fördern

Am Ufer des idyllischen Chiemsees gelegen, verbindet die Klinik ChiemseeWinkel modernste Therapiemethoden mit einer einzigartigen natürlichen Umgebung. Als Spezialist für die Behandlung psychosomatischer Erkrankungen erweitert die renommierte Privatklinik ihr Angebot nun um eine hochmoderne Kältekammer. Mit Temperaturen von bis zu -110 °C bietet diese innovative Methode eine vielversprechende Ergänzung zu bewährten Therapien und eröffnet neue Möglichkeiten zur Förderung von körperlichem und seelischem Wohlbefinden.Bei der Kältetherapie wird der Körper für eine kurze Zeitspanne extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt. Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel nur wenige Minuten, doch die Wirkung kann nachhaltig sein. Die extreme Kälte aktiviert natürliche Regenerationsprozesse im Körper und hat eine Vielzahl positiver Effekte. Neben der Förderung der Durchblutung und der Aktivierung des Immunsystems trägt sie auch zur Ausschüttung von Endorphinen – den sogenannten Glückshormonen – bei.Die Kältereize wirken zudem entzündungshemmend und schmerzlindernd. Diese Eigenschaften machen die Therapie besonders wertvoll für Patienten mit chronischen Schmerzen, Entzündungen oder Stresssymptomen. Die Behandlung ist schmerzfrei, wird von den meisten Patienten als angenehm empfunden und zeigt oft schon nach wenigen Sitzungen deutliche Ergebnisse.Gerade in der psychosomatischen Medizin, wo Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind, zeigt die Kältetherapie bemerkenswerte Erfolge. Der gezielte Einsatz der extremen Kälte unterstützt nicht nur den Heilungsprozess, sondern stärkt auch die Resilienz – also die Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen.Stressreduktion gehört zu den zentralen Effekten der Kältetherapie. Während der Behandlung sinkt der Cortisolspiegel im Körper, was zu einer tiefen Entspannung und inneren Ruhe führt. Gleichzeitig stimuliert die Kälte die Ausschüttung von Endorphinen und anderen Neurotransmittern, die für eine verbesserte Stimmung sorgen. Patienten berichten häufig von einem Gefühl der Leichtigkeit und Energie nach einer Sitzung.Auch der Schlaf profitiert von der Kältetherapie. Durch die Wirkung der Kälte wird der Körper in einen Zustand tiefer Entspannung versetzt, was das Einschlafen erleichtert und die Qualität des Schlafes verbessert. Besonders bei Menschen, die unter Schlafstörungen oder stressbedingter Erschöpfung leiden, zeigt die Methode bemerkenswerte Ergebnisse.Die Klinik ChiemseeWinkel sieht die Kältetherapie als ideale Ergänzung zu ihrem ganzheitlichen Behandlungskonzept. Bereits jetzt umfasst das Angebot der Klinik vielfältige Therapiemethoden, die individuell auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt werden. Die Kältekammer erweitert diese Möglichkeiten und bietet eine innovative Option für Menschen, die nach neuen Ansätzen zur Linderung ihrer Beschwerden suchen.„Unser Ziel ist es, den Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch emotional und mental zu unterstützen“, erklärt die Klinikleitung. „Mit der Kältetherapie können wir unsere Patienten auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden noch besser begleiten.“Die Behandlung in der Kältekammer ist nicht nur medizinisch wirksam, sondern auch eine besondere Erfahrung. Der intensive Kältereiz schafft ein Gefühl der Präsenz im Moment und fördert die Achtsamkeit. Diese Wirkung wird häufig als befreiend empfunden, da sie dabei hilft, negative Gedankenspiralen zu durchbrechen und den Fokus auf das Hier und Jetzt zu lenken.Neben den körperlichen und seelischen Vorteilen bietet die Kältetherapie auch einen Energieschub, der viele Patienten motiviert, aktiver und zuversichtlicher in den Alltag zurückzukehren.Die Klinik ChiemseeWinkel lädt Sie ein, die Wirkung der Kältetherapie selbst zu erleben. Mit modernster Technologie und einem erfahrenen Team von Spezialisten setzt die Klinik neue Maßstäbe in der Behandlung psychosomatischer Beschwerden.Und in diesem Film von ARD Gesundheit: https://youtu.be/clTS6YqdYWg