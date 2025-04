easyLEARN wird Bildungs- und Jugendpartner des SC DHfK Leipzig

Eine neue starke Partnerschaft für die Bildungslandschaft Leipzig: easyLEARN ist offizieller Bildungs- und Jugendpartner des SC DHfK Leipzig. Die Kooperation wurde beim Heimspiel gegen Lemgo im Rahmen einer Karrieremesse in der QUARTERBACK Immobilien ARENA erfolgreich der Öffentlichkeit präsentiert.



Mit Köpfchen zum Erfolg - auf und neben dem Spielfeld



"Sportliche und schulische Leistungen erfordern ähnliche Grundlagen: Disziplin, Ausdauer und die richtige Unterstützung", erklärt easyLEARN-Geschäftsführer René Klickermann. "Deshalb passt die Partnerschaft mit dem SC DHfK Leipzig perfekt zu unserer Philosophie." Die Profi-Nachhilfe von easyLEARN unterstützt Schülerinnen und Schüler dabei, ihre persönlichen Ziele zu erreichen, genau wie die Handballer auf dem Spielfeld.



Zahlreiche Besucher informierten sich am easyLEARN-Stand über das Nachhilfe-Angebot und nahmen an einem Gewinnspiel mit LED-Glücksrad und Stempelkarten teil. Die attraktiven Preise sorgten für großes Interesse bei Familien und Jugendlichen.



Starke Partner für die Jugend



Unsere Zusammenarbeit mit dem SC DHfK Leipzig war ein voller Erfolg. Ein herzliches Dankeschön geht an alle weiteren Partner vor Ort: AOK PLUS, Heizung-Sanitärbau Leipzig GmbH, Klima-Bau Volk GmbH und VNG AG für ihre wertvolle Unterstützung.



Der actionreiche Familientag war erfüllt von Begeisterung und wir freuen uns bereits auf das nächste sportliche Event mit dem SC DHfK Leipzig. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Schule zu punkten.

