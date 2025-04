easyLEARN CUP 2025: Ein Tag voller Fußball, Fairplay & Familienfreude

Am Samstag, den 28. Juni, verwandelt sich der Kunstrasenplatz der SG Union Sandersdorf e.V. wieder in die Bühne für ein echtes Highlight: Der easyLEARN CUP 2025 steht vor der Tür – ein Jugendturnier der Altersklasse U11, das mit 16 ausgewählten Teams aus Sachsen-Anhalt ein starkes Zeichen für Nachwuchsförderung setzt. Los geht’s mit der offiziellen Eröffnung um 9:00 Uhr, ab 9:30 Uhr wird gekickt.



Mit am Start sind unter anderem der Hallesche FC, der VfL Halle 1896, der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und viele weitere Jugendmannschaften, die den Fußball in unserer Region mit Herz und Hingabe leben. Die kleinen Kicker geben alles – Tempo, Technik und Teamgeist inklusive!



Für einen unvergesslichen Start sorgt in diesem Jahr die mitreißende Show der Cheerleader der BSW Sixers, die das Turnier mit einer energiegeladenen Darbietung eröffnen werden. Zur offiziellen Begrüßung dürfen wir außerdem die Bürgermeisterin von Sandersdorf-Brehna, Steffi Syska, begrüßen, die mit ihrer Ansprache das Turnier feierlich einläuten wird.



Doch nicht nur auf dem Feld wird einiges geboten: Die Gäste dürfen sich auf ein vielfältiges Rahmenprogramm freuen. Musik, Moderation und die legendären Snacks und Drinks von Sporti’s sorgen für gute Laune und volle Energie auf den Rängen. Ein Turnier, das Sport und Spaß für die ganze Familie vereint.



„Bildung, Bewegung und Sport liegen uns am Herzen und sind wichtig für unsere Kinder. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der SG Union Sandersdorf dieses regionale Sporthighlight veranstalten können. Alle Eltern, Kinder und Interessierten sind herzlich eingeladen vorbeizukommen und anzufeuern.“ - René Klickermann, Geschäftsführung easyLEARN



Alle 16 Mannschaften auf einen Blick:



Dessauer SV 97 • FC Bad Lausick 1990 • 1. FC Bitterfeld-Wolfen • FC Eintracht Köthen • FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg • Hallescher FC • HSV Gröbern • Kickers 94 Markkleeberg • SG Rot-Weiß Thalheim • SV Blau-Weiß Dölau • SG Union Sandersdorf • SV Zwochau • TSV Einheit Lindenthal • TSV Kickers 66 Gonnatal • Union Zschernitz • VfL Halle 1896

