Neueröffnung in Bad Lausick: easyLEARN Profinachhilfe startet mit Vergabe von Stipendien
Pünktlich um 12:00 Uhr begrüßten Bürgermeister Michael Hultsch und easyLEARN-Geschäftsführer René Klickermann zahlreiche Gäste und weihten die neuen Räume gemeinsam ein. Ein Höhepunkt war die Übergabe von Stipendien an die Grundschule und die Oberschule Bad Lausick – ein sichtbares Zeichen für das gemeinsame Engagement in der Bildungsförderung.
Bürgermeister Michael Hultsch sagte: „Mit der Eröffnung von easyLEARN in Bad Lausick gewinnt unsere Stadt einen starken Partner in der Bildungsförderung. Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft unserer Kinder – und damit auch für die Zukunft unserer gesamten Region. Ich freue mich, dass easyLEARN diesen wichtigen Weg mit uns gemeinsam geht und dazu beiträgt, junge Menschen individuell zu stärken und ihre Chancen zu erweitern.“
„Wir von easyLEARN sind stolz, diesen neuen Meilenstein erreicht zu haben. Der Standort in Bad Lausick ist für uns nicht nur ein weiterer Punkt auf der Landkarte, sondern ein Ort, an dem wir gemeinsam mit Familien, Schulen und der Stadt den Nachwuchs stärken und die Bildung fördern wollen“, ergänzte Geschäftsführer René Klickermann.
Im Anschluss an den offiziellen Teil nutzten die Gäste die Gelegenheit zu Gesprächen, Rundgängen durch die neuen Räume sowie einen kleinen Imbiss von der NaturaTheke.
easyLEARN blickt auf einen gelungenen Start in Bad Lausick und möchte mit seinem Angebot zu starken schulischen Leistungen und mehr Freude am Lernen beitragen.
Weitere Informationen finden Sie hier: Nachhilfe Bad Lausick