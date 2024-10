Erfolgreiche Messeauftritte von easyLEARN: Bildungsmesse Bitterfeld, MuM Markranstädt & StayHere Markkleeberg

KlickSCHOOL GmbH

easyLEARN ist der verlässliche Partner, wenn es um individuelle Bildungs- und Nachhilfeangebote geht. Mit zehn Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt bietet easyLEARN maßgeschneiderte Lernlösungen, die direkt auf die Bedürfnisse der Schüler abgestimmt sind. Ob vor Ort im LernCenter oder bequem von zu Hause aus im Online-Unterricht – in kleinen Gruppen von drei bis fünf Schülern sorgen motivierte Lehrkräfte für eine persönliche Betreuung. Das Angebot deckt alle wichtigen Fächer und Schularten ab und richtet sich an Schüler, die Unterstützung brauchen, um Lernlücken zu schließen oder ihre Noten zu verbessern. Mit speziellen Prüfungsvorbereitungen und Ferienkursen geht easyLEARN noch einen Schritt weiter, um Schülern den bestmöglichen Start in ihre Zukunft zu ermöglichen.

