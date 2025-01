31. Internationaler Dessau JuniorsCup: easyLEARN als Partner für die Jugendförderung

Am 25. und 26. Januar 2025 verwandelt sich die Dessauer Anhalt-Arena in das Zentrum des Nachwuchsfußballs: Beim 31. Internationalen Dessau JuniorsCup treten 20 U11-Teams aus ganz Europa gegeneinander an. Mit dabei sind renommierte Mannschaften u.a. wie Dessau 05, RBL Leipzig und der FC Liverpool. Als langjähriger Förderer des Turniers unterstützt easyLEARN die Veranstaltung von Anhalt Sport bereits im dritten Jahr und sorgt dafür, dass das Event zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten wird.



Mit einem Infostand, einem Glücksrad mit attraktiven Preisen und der Mitwirkung an der Siegerehrung zeigt das Team von easyLEARN erneut sein Engagement für die Förderung junger Talente. Dabei steht nicht nur der sportliche Wettbewerb im Fokus, sondern auch die Gestaltung eines unvergesslichen Wochenendes für Spieler, Trainer und Zuschauer.



Die Vorrundenspiele starten am Samstag, den 25. Januar, um 8:30 Uhr und münden um 13:00 Uhr in die feierliche Eröffnung der teilnehmenden Teams. Am Sonntag folgen ab 8:00 Uhr die Zwischen- und Finalrunden, bevor das Turnier mit der Siegerehrung um 14:00 Uhr seinen krönenden Abschluss findet.



„Wir freuen uns, Teil dieses besonderen Events zu sein und die Begeisterung für den Nachwuchssport aktiv zu fördern“, betont René Klickermann, Geschäftsführer von der easyLEARN Profinachhilfe in Dessau. „Bildung und Sport bilden eine wertvolle Grundlage für die Entwicklung unserer regionalen Jugend. Vielen Dank an Anhalt Sport, Ralph Hirsch und sein Team, für diese großartige Initiative und die ausgezeichnete Organisation.“

