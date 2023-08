Würdevoller Abschied vom geliebten Tier

Durch den wachsenden Stellenwert von Tieren und ihre Akzeptanz als feste Familienmitglieder nimmt auch die Zahl der Tierbestattungen in Tierkrematorien zu. Um diesem steigenden Bedarf gerecht werden zu können, hat die seit zehn Jahren im Landkreis Prignitz ansässige ROSENGARTEN-Tierbestattung jetzt zusätzliche Räumlichkeiten bezogen.„Verbunden mit der räumlichen Expansion haben wir auch unser Team vor Ort vergrößert, um trauernde Tierhalterinnen und Tierhalter in der gewohnt hohen Servicequalität begleiten zu können“, betont ROSENGARTEN-Geschäftsführer Arndt Nietfeld. Ihm zufolge wünschen sich immer mehr Menschen einen Abschied in Würde für ihr geliebtes Tier. „Auf diesem Weg möchten sie einfühlsam und professionell begleitet werden“, fügt er hinzu.Das zum Familienunternehmen gehörende Tierkrematorium in Pritzwalk besteht laut Nietfeld mittlerweile seit mehr als 10 Jahren. Als Ergänzung dazu wurde jetzt ein Filialstandort in Wittstock/Dosse bezogen, der als neue Anlaufstelle für Tierhalterinnen und Tierhalter dient. Hier haben sie die Möglichkeit, die Feuerbestattung zu beauftragen, die daraufhin im Tierkrematorium in andächtiger Atmosphäre und auf Wunsch im persönlichen Beisein stattfindet.Eine wesentliche Rolle bei der Tierbestattung spielen dem Geschäftsführer zufolge die Themen Sicherheit und Transparenz. Umso wichtiger ist es Nietfeld, dass sowohl die Prozesse der ROSENGARTEN-Tierkrematorien als auch die bundesweit 50 Filial-Standorte regelmäßig von externer Stelle geprüft und zertifiziert werden.ROSENGARTEN-TierbestattungPerleberger Str. 3216909 Wittstock/DosseHomepage: https://www.tierbestattung-prignitz.de/... E-Mail: prignitz@mein-rosengarten.de