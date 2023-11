Weihnachtsaktion für den guten Zweck

Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe und Hoffnung und ebendiese beiden Empfindungen stehen bei der ROSENGARTEN-Sterne Gedenkaktion im Vordergrund. Die Liebe spiegelt sich in der Erinnerung an verstorbene Familienmitglieder wider und Hoffnung wird durch jede eingehende Spende für den guten Zweck geschenkt.Doch worum geht es genau? Bis zum 01.12.2023 können Personen an der Aktion für den guten Zweck teilnehmen. Die Teilnahme erfolgt automatisch bei Bestellung eines oder mehrerer individueller Holzsterne im Spendenshop der ROSENGARTEN-Stiftung . Jede eingehende Spende fließt zu 100 % in die ROSENGARTEN-Stiftung und hilft Menschen mit Handicap bei der Anschaffung und Ausbildung von Assistenzhunden.Außerdem besteht die Möglichkeit, einen kurzen Text zu Gedenken des geliebten Tieres zu verfassen. Dieser wird in dem Film zur Aktion am ersten Weihnachtstag auf dem offiziellen Youtube-Kanal der ROSENGARTEN-Tierbestattung veröffentlicht. Jeder einzigartige Holzstern wird den Wohltäterinnen und Wohltätern kostenfrei per Post zugesendet.Die ROSENGARTEN-Stiftung bedankt sich vorab für jede Unterstützung.