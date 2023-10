Vom Bahnhofsviertel ins Sägewerk

Umzug der ROSENGARTEN-Tierbestattung Mannheim

Nach mehr als 15 Jahren und unzähligen rührenden Momenten hat das Mannheimer Team der ROSENGARTEN-Tierbestattung seine Räumlichkeiten im Bahnhofsviertel verlassen und im benachbarten Ladenburg eine neue Filiale eröffnet, die mehr Möglichkeiten bietet.



Seit 2002 begleitet das inhabergeführte Familienunternehmen Tierhalterinnen und Tierhalter beim würdevollen Abschied von ihren geliebten Tieren. Geschäftsführer Arndt Nietfeld betont, dass angenehme Arbeitsbedingungen sowie eine gute Infrastruktur mit gutem Service einhergehen: „Wir bieten Tierhalterinnen und Tierhaltern einen ganzheitlichen Service rund um die Tierbestattung an. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch für unsere Teams ein optimales Arbeitsumfeld schaffen, in dem sie diesen besonderen Service ungehindert ausüben können“.



Die Filiale in Ladenburg ist eine von mittlerweile 51 ROSENGARTEN-Standorten bundesweit. Das Gebäude befindet sich am Sägewerk 11. Der neue Standort besticht durch einen freundlichen Anstrich, viel Tageslicht und ausreichend Platz in den Innenräumen sowie eine günstige Parkplatzsituation.