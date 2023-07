Tierbestattung zwischen Tönisvorst und Krefeld

In Krefeld gibt es für Tierhalterinnen und Tierhalter neuerdings eine Anlaufstelle, wenn sie sich einen würdevollen Abschied für ihr verstorbenes Tier wünschen. Die ROSENGARTEN-Tierbestattung hat eine Filiale in der Widdersche Straße eröffnet.



Das Filialteam betreut fortan Tierhalterinnen und Tierhalter aus dem Stadtgebiet und der Umgebung. Angeboten werden unterschiedliche Bestattungsmöglichkeiten und individuelle Andenken. Dabei werden nach eigenen Angaben zahlreiche Wünsche berücksichtigt und nach Möglichkeit umgesetzt, um einen unvergesslichen Abschied vom geliebten Tier zu gestalten.



Neben der Feuerbestattung von Kleintieren wie Hunde und Katzen sowie Nagetieren und Vögeln können auch Pferde eingeäschert werden. Auf Wunsch wird jedes Tier separat kremiert und die Asche in einer Urne ausgehändigt. Das geschulte Personal der ROSENGARTEN-Tierbestattung begleitet die Hinterbliebenen von der Abholung des verstorbenen Tieres bis hin zur Urnenübergabe.



„Tierhalterinnen und Tierhalter sollen traurig zu uns kommen, aber mit einem guten und sicheren Gefühl nach Hause gehen können“, betont Arndt Nietfeld als Geschäftsführer des Familienunternehmens.