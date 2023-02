Tierbestattung zwischen Mainz und Wiesbaden

Bereits seit 2002 begleitet Familie Nietfeld, Gründer der ROSENGARTEN-Tierbestattung, trauernde Tierhalter auf dem Weg des Abschiedes vom geliebten Tier. Mit Eröffnung ihrer Filiale in Budenheim am Rhein (Rheinland-Pfalz) hilft das Familienunternehmen seit Oktober 2022 trauernden Tierhaltern in der Region Mainz-Wiesbaden dabei, einen würdevollen Abschied vom verstorbenen Hund oder der friedlich eingeschlafenen Katze umzusetzen.Mit dem Angebot von drei verschiedener Kremierungsarten ist für jeden Geschmack und jede Preiskategorie eine würdevolle Alternative zur Tierkörperbeseitigung geschaffen worden. Serviceversprechen ist dabei die bundesweite Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr. Laut Arndt Nietfeld, Geschäftsführer der ROSENGARTEN GmbH, sind Ehrlichkeit und Sorgfalt wichtige Stützpfeiler, die den Familienbetrieb und diese besondere Dienstleistung in Deutschland maßgeblich beeinflusst haben.Schon immer war der Anspruch an die Servicequalität hoch, was darin resultiert ist, dass die betrieblichen Abläufe seit 2010 regelmäßig von der DEKRA geprüft und zertifiziert werden. Sicherheit und Transparenz schreibt sich das Familienunternehmen auf die Fahne, so durchlaufen beispielsweise alle angehenden Tierbestatter des Unternehmens eine neunmonatige Qualifikation zum Tierbestatter/-in. Mit der Einführung dieses Kurses hat die ROSENGARTEN-Tierbestattung gemeinsam mit der IHK diese emotionale Dienstleistung professionalisiert.Von der Abholung verstorbener Tiere bis zur Übergabe der Asche in einer einzigartigen Urne steht das Team seinen Tierhaltern mit aufrichtigem Mitgefühl geduldig zur Seite. Hinterbliebene sollen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, wünscht sich Arndt Nietfeld.ROSENGARTEN-Tierbestattung Mainz-WiesbadenSteinweg 2055257 BudenheimE-Mail: mainz-wiesbaden@mein-rosengarten.deTel.: 06139 / 29 34 142