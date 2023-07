Tierbestattung in Werne an der Lippe

Unweit der Lippe hat das Team der ROSENGARTEN-Tierbestattung Werne am 03.07.2023 den Betrieb aufgenommen. Das neue Filialgebäude befindet sich am Südring 11C.



Mit mehr als 50 Standorten wird diese besondere Dienstleistung bundesweit angeboten. Pferde sowie Kleintiere werden in den hauseigenen Tierkrematorien eingeäschert, womit eine konstante Qualität und ganzheitlicher Service aus eigener Hand garantiert werden. Die Tierbestatter:innen zeigen täglich aufrichtiges Mitgefühl und Geduld im Umgang mit trauernden Tierhaltern.



Auch das Team der neuen Filiale in Werne ist auf die Bedürfnisse seiner Tierhalter gut vorbereitet. Ein achtmonatiges Qualifikationskonzept der IHK bereitet Neulinge und Quereinsteiger umfassend auf die Abläufe und Serviceversprechen der ROSENGARTEN-Tierbestattung vor. Tierhalter aus Werne und Umgebung erwartet ein vertrauensvolles und einfühlsames Team vor Ort, wenn sie sich eine würdevolle Bestattung für ihren Liebling wünschen.



„Tierhalter finden durch den würdevollen Abschied vom geliebten Tier Trost und Kraft in ihrer Trauer. Hierbei ist der sensible Umgang mit ihrer Situation entscheidend, da sie noch heute in ihrem Umfeld auf mangelndes Verständnis stoßen oder in ihrer Trauer nicht ernst genommen werden. Wir bieten ihnen einen sicheren Ort, wo sie verstanden werden und sich geborgen fühlen.“, stellt Geschäftsführer Arndt Nietfeld heraus.