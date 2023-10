ROSENGARTEN-Tierkrematorium Werben

Modernisierung abgeschlossen

In Werben bei Cottbus betreibt die ROSENGARTEN-Tierbestattung seit Oktober 2018 eines von insgesamt sechs Kleintierkrematorien bundesweit. Das inhabergeführte Familienunternehmen bietet seinen Service an 365 Tagen im Jahr an und steht Trauernden einfühlsam beim Abschied vom geliebten Tier zur Seite.



In den Tierkrematorien der ROSENGARTEN-Tierbestattung werden Tiere separat oder auch gemeinschaftlich mit anderen Lieblingen feuerbestattet. Auf Wunsch können Tierhalterinnen und Tierhalter auch persönlich anwesend sein und das geliebte Tier symbolisch über die Regenbogenbrücke begleiten. Zu diesem Anlass ist es dem Familienunternehmen wichtig, dass sich Menschen vor Ort wohlfühlen und ihren Emotionen freien Lauf lassen können. Deshalb hat ROSENGARTEN-Tierbestattung jetzt in die Modernisierung des Gebäudes investiert.



„Unserer Erfahrung nach spielen nicht nur Servicequalität und Andenken zum Abschied eine wichtige Rolle, auch der persönliche Aufenthalt in unseren Räumlichkeiten trägt zu einer positiven Erinnerung bei“, betont ROSENGARTEN-Geschäftsführer Arndt Nietfeld. Mit einer modernen, unaufdringlichen und zugleich behaglichen Einrichtung möchte man eine beruhigende Wirkung auf Tierhalterinnen und Tierhalter gestalten. Im Zuge der Modernisierung hat das Tierkrematorium ferner auch zusätzlich an Platz gewonnen und präsentiert sich mit neuer positiver Strahlkraft inmitten seiner grünen Landschaft.