Großartiges Ergebnis einer emotionalen Gedenkaktion

ROSENGARTEN GmbH

Die ROSENGARTEN-Tierbestattung wurde im Jahr 2002 im niedersächsischen Badbergen gegründet. Das Familienunternehmen wird heute in zweiter Generation geführt und steht Tierhalterinnen und Tierhaltern an 365 Tagen im Jahr in der schwierigen Zeit des Abschieds zur Seite. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist ROSENGARTEN der führende Anbieter von Tierbestattungen. Die Werte Empathie, Verantwortung und vor allem Tierliebe stehen dabei stets im Fokus des Handelns. DEKRA-zertifizierte Prozesse garantieren eine kompromisslose Verlässlichkeit.

Mit der ROSENGARTEN-Stiftung engagiert sich die Inhaberfamilie Nietfeld für Menschen mit Handicap, indem sie bei der Ausbildung und Vermittlung von Assistenzhunden unterstützt. Mit dem Online-Portal www.rosengarten-sterne.de bietet ROSENGARTEN Tierhalterinnen und Tierhaltern die Möglichkeit, dem geliebten Haustier virtuell zu gedenken.

