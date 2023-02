Die ROSENGARTEN GmbH bietet seit August 2022 zwei neue Ausbildungsberufe an

Seit über 20 Jahren begleitet die ROSENGARTEN-Tierbestattung trauende Tierhalter beim Abschied vom geliebten Haustier. 2002 von Familie Nietfeld als kleiner Servicebetrieb gegründet, zählt das Unternehmen heute 49 Standorte bundesweit, sechs Kleintierkrematorien, ein Pferdekrematorium und jeweils einen Standort in Polen und der Schweiz.



Die Professionalisierung der Tierbestattung wird durch den hohen Qualitätsanspruch der Gründerfamilie angetrieben. Seit 2010 lässt das Familienunternehmen seine Abläufe regelmäßig von der DEKRA prüfen und zertifizieren. 2019 wurde dann die offizielle IHK-Qualifizierung zum/r TierbestatterIn eingeführt. Laut Arndt Nietfeld, geschäftsführender Gesellschafter der ROSENGARTEN GmbH, sind Sorgfalt und Transparenz das A und O in den betrieblichen und technischen Abläufen der Tierbestattung. „Unsere Tierbestatter begegnen Tierhaltern mit aufrichtigem Mitgefühl und begleiten sie einfühlsam bis zur emotionalen Urnenübergabe“, so Arndt Nietfeld.



Doch nicht nur der Kundenservice verlangt Feingefühl und Verständnis für die besonderen Ansprüche an die Tierbestattung, auch in der Verwaltung, dem Marketing und sogar der IT ist kein 0815 Alltag zu erwarten. Jedes neue Team-Mitglied durchläuft eine intensive Einarbeitung und lernt das Unternehmen von Grund auf kennen. Seit 2008 bildet die ROSENGARTEN GmbH bereits Kaufleute für Büromanagement aus. Dieses Ausbildungsangebot wurde im August 2022 um den Beruf des/r FachinformatikerIn - Fachrichtung Systemintegration und den Beruf der/s Kauffrau /Kaufmann für Marketingkommunikation ergänzt.



Sämtliche Ausbildungen finden am Verwaltungssitz in Badbergen, im Landkreis Osnabrück, statt, um Auszubildenden den bestmöglichen Lernfortschritt und eine adäquate Berufsvorbereitung zu ermöglichen. Außerdem positioniert sich die ROSENGARTEN GmbH stärker als zuverlässiger und regionaler Arbeitgeber mit aussichtsreichen Perspektiven und einem breiten Berufsportfolio. Die Ausbildungen beginnen immer Anfang August.



In diesem Jahr sind die Ausbildungsplätze bereits besetzt, doch das Unternehmen freut sich über jede Initiativbewerbung und Praktikumsanfrage. „Wir sind ein Unternehmen der Chancen und finden für jeden Topf den passenden Deckel!“, äußert Nicola Nietfeld, Leitung der Personalabteilung, mit einem optimistischen Schmunzeln. Im Karriere-Portal der Homepage finden Interessenten weitere Informationen und offene Stellenanzeigen. „Wir wollen Menschen mit Einsatzbereitschaft und dem Mut zur Veränderung für uns gewinnen. Innovation und Fortschritt sind auch in der Tierbestattung ein Muss!“, äußert Arndt Nietfeld abschließend.