"Wenn es irgendwann einfach mal zu viel wird... - Resilienz im Klinik-Alltag"

Verantwortung für menschliches Leben wiegt mitunter schwer - immer zu 100% voll da sein, das Beste geben und ständig Entscheidungen treffen, die Leid lindern, Krankheiten heilen und Menschen wieder gesund machen sollen. Ein berechtigter, aber sehr hoher Anspruch, der - so sehr wir uns auch anstrengen - nicht immer durchzuhalten ist.Wir haben nicht immer alles in der Hand - die aktuelle COVID-19-Pandemie zeigt uns das sehr deutlich. Als wäre der „normale“ Klinikalltag mit Schichtdienst, hoher Verantwortung und zu wenig Personal nicht schon genug, gilt es in Zeiten von COVID-19, noch mehr Herausforderungen zu bewältigen und mit noch mehr möglichen Worst-Case-Szenarien fertig zu werden. Und auch das stecken viele Pflegekräfte und Ärzte in bewundernswerter Weise weg. Doch was ist, wenn das einmal nicht mehr gelingen will? Wenn ich merke, dass mir alles zu viel wird? Wenn ich möglicherweise jeden Tag alles gebe, dabei aber nicht mehr ein Gefühl der Zufriedenheit empfinde? Oder die Sinnhaftigkeit meines Tuns in Frage stelle, nicht mehr richtig abschalten kann, mich nicht mehr richtig erholen kann?Spätestens dann ist es wichtig, Strategien zu kennen und zu nutzen, die helfen, resilienter, also psychisch widerstandsfähiger zu werden. Aber noch besser wäre, wenn ich damit anfange, bevor ich mich belastet oder ausgelaugt fühle, mir alles „auf den Geist geht“ oder ich die Freude an meiner beruflichen Tätigkeit verliere. Doch wie geht das? Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich dauerhaft für meine Tätigkeit brennen, ohne dabei auszubrennen?„Hierzu will das Webinar einige praktische Tipps und Tricks zum besseren Stressmanagement und zur Förderung der eigenen Resilienz vermitteln. Eingeladen sind alle in der Klinik Beschäftigten, die weiterhin in ihrem Beruf aufgehen wollen, ohne sich dabei selbst zu überfordern,“ betont Ira Thorsting die Initiatorin für diese Webinare vom Verein Kleine Herzen Hannover.Die Inhalte für dasgestalten sich wie folgt mit der Vermittlung- von Präventivstrategien zur Stabilisierung und Förderung der eigenen Resilienz- von Blitzstrategien in akuten Stress- und Überforderungsmomenten- von Strategien im Umgang mit belastenden Ereignissen„Dieses wichtige Projekt im Rahmen unserer bundesweit bereits mehrfach ausgezeichneten Initiative „Krisenbegleiter im Krankenhaus“ werden wir auch wieder gemeinsam mit Dr. Michael Sasse, Ltd. Oberarzt der Kinderintensivmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover, und Michael Steil, Institutsleiter vom IHR – Institut für Human Resources in Freiburg, umsetzen,“ so Ira Thorsting. „Unser Dozent ist Michael Steil, Diplom Theologe und Notfallpsychologe, seit über 20 Jahren im Feld der Psychosozialen Notfallversorgung tätig. Er begleitet das Projekt der Kleinen Herzen Hannover und des Pädiatrischen Intensivnetzwerks PIN „Krisenbegleiter im Krankenhaus“ seit 2015 und hat sich spezialisiert u.a. auf Krisen- und Resilienz-Coachings,“ so Ira Thorsting.„In unserer Kommunikation zu Eltern herzkranker Kinder und auch zu Ärzten und Pflegekräften, die auf Kinderintensivstationen tätig sind, werden wir das Webinar-Format zukünftig stärker nutzen, denn es ist eine sehr wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Print-Angeboten, die wir vom Bundesverband Herzkranker Kinder in der MHH zur Verfügung stellen,“ betont Ira Thorsting vom Verein Kleine Herzen Hannover. Das erste Webinar für Eltern & Angehörige herzkranker Kinder startet am 19. Juni 2020.Weitere Informationen zu den kostenfreien Webinaren von Kleine Herzen Hannover erhalten Sie unter Ira.Thorsting@t-online.de - und hier die Zugangsdaten zumNehmen Sie am Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil.Sie können sich auch über ein Telefon einwählen.(Bei Geräten, die diese Funktion unterstützen, ist die sofortige Teilnahme über eine der unten aufgeführten Direktwahlnummern möglich.)Deutschland: +49 891 2140 2090- Direktwahl: tel:+4989121402090,,679300173# Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr erstes Meeting bereit sind: https://global.gotomeeting.com/install/679300173