Wenn die Angst und Sorge einen zu verschlingen droht... - Strategien in der Krise

Oft plagen Eltern und Angehörige von schwerkranken, intensivpflichtigen Kindern viele Sorgen und Nöte. Zerbrochene Lebensentwürfe, die Sorge um das eigene Kind, die Angst vor der nächsten schlimmen Nachricht und die quälende Ungewissheit sind ständige Begleiter. Und jetzt noch die COVID-19-Pandemie - eine zusätzliche Bedrohung. Manchmal scheint alles wie ein schlechter, böser Albtraum, dem scheinbar nicht mehr zu entkommen ist, der das komplette Leben bestimmt und einen zu verschlingen droht - erst recht, wenn man sich dann nicht mehr, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, etwas Gutes tun oder lachen darf, weil es doch dem eigenen Kind so schlecht geht. Doch wohin mit all der Angst und Sorge, wenn einstige Freunde sich entfernt haben? Wenn keiner mir keiner mehr zuhören will? Was tun, um sich der Situation nicht hilflos ausgeliefert zu fühlen? Was hilft, damit ich wieder etwas Kraft schöpfe, die ich meinem Kind weitergeben kann?„Hierzu will dieses Webinar Impulse und Hinweise geben, die der Entlastung und Stabilisierung in der Krise dienen. Eingeladen sind alle Eltern und Angehörige von schwerkranken Kindern, die Kräfte sammeln wollen, um gestärkt für ihr Kind da sein zu können,“ betont Ira Thorsting, Vorsitzende von „Kleine Herzen Hannover“. „Dieses wichtige Projekt im Rahmen unserer bundesweit bereits mehrfach ausgezeichneten Initiative „Krisenbegleiter im Krankenhaus“ werden wir auch wieder gemeinsam mit Dr. Michael Sasse, Ltd. Oberarzt der Kinderintensivmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover, und Michael Steil, Institutsleiter vom IHR – Institut für Human Resources in Freiburg, umsetzen,“ so Ira Thorsting. „Unser Dozent ist Michael Steil, Diplom Theologe und Notfallpsychologe, seit über 20 Jahren im Feld der Psychosozialen Notfallversorgung tätig. Er begleitet das Projekt der Kleinen Herzen Hannover und des Pädiatrischen Intensivnetzwerks PIN „Krisenbegleiter im Krankenhaus“ seit 2015 und hat sich spezialisiert u.a. auf Krisen- und Resilienz-Coachings,“ so Ira Thorsting.Die Inhalte für dasgestalten sich wie folgt - es geht um die Vermittlung- von Strategien im Umgang mit der eigenen Angst und Sorge- Tipps zur Entlastung und Stabilisierung- Impulse zur moralischen Entpflichtung„In unserer Kommunikation zu Eltern herzkranker Kinder und auch zu Ärzten und Pflegekräften, die auf Kinderintensivstationen tätig sind, werden wir das Webinar-Format zukünftig stärker nutzen, denn es ist eine sehr wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Print-Angeboten, die wir vom Bundesverband Herzkranker Kinder in der MHH zur Verfügung stellen,“ betont Ira Thorsting vom Verein Kleine Herzen Hannover. Das erste Webinar für Ärzte & Pflegekräfte startet bereits am 17. Juni 2020 im Rahmen des Pädiatrischen Intensivnetzwerks PIN in der Medizinischen Hochschule Hannover.Weitere Informationen zu den kostenfreien Webinaren von Kleine Herzen Hannover erhalten Sie unter Ira.Thorsting@t-online.de - und hier die Zugangsdaten zumNehmen Sie an dem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil.Sie können sich auch über ein Telefon einwählen. (Bei Geräten, die diese Funktion unterstützen, ist die sofortige Teilnahme über eine der unten aufgeführten Direktwahlnummern möglich.)Deutschland: +49 891 2140 2090- Direktwahl: tel:+4989121402090,,322833229# Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr erstes Meeting bereit sind: https://global.gotomeeting.com/install/322833229